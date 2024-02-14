Економіка

12:53 14.02.2024

Український оборонний сектор у 2024р. наростить обсяги ушестеро - Мінстратегпром

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Український оборонний сектор у 2024р. наростить обсяги ушестеро - Мінстратегпром

Оборонний сектор в Україні за минулий рік зріс утричі, у 2024-му індустрія, як очікують, зросте в 6 разів, заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр на організованій Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА) конференції Global Outlook: A Winning Vision у середу.

"Ворог за чисельністю, за коштами, які вони залучають, звичайно, нас перевершує. І потреби армії настільки великі, що нам навіть разом із партнерами дуже важко їх задовольнити в повному обсязі. Однак лише минулого року ми наростили оборонку втричі. Цього року ми очікуємо приріст у шість разів", - сказала Гвоздяр.

За її словами, міністерство створює можливості для залучення до роботи в напрямку military-tech цивільних компаній.

"Ми говоримо про боєприпаси, корпуси для боєприпасів. Їх можуть виробляти цивільні компанії, які мають відповідне обладнання, і в цьому напрямку ми теж рухаємося", - сказала Гвоздяр.

Заступниця міністра зазначила, що ще одна ніша - на ринку комплектувальних. За її словами, досі багато виробників дронів і БПЛА купують комплектувальні за кордоном, тоді як один із наявних пріоритетів - комплектація деталями вітчизняного виробництва.

"Наші дрони мають залежати і складатися з українських комплектувальних настільки, наскільки це можливо", - сказала Гвоздяр.

"Гроші всі в оборонці. Таким чином, ми рано чи пізно все одно прийдемо до того, що це вигідніше для економіки в цілому. Нам дуже важливо залишати наш бюджет усередині країни", - пояснила вона.

Гвоздяр зазначила при цьому, що Міністерство стратегічних галузей промисловості України (Мінстратегпром) працює над створенням майданчика для комунікацій, який міг би служити бібліотекою перевірених комплектувальних національного виробництва.

Теги: #впк #опк #мінстратегпром

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