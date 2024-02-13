Економіка

16:53 13.02.2024

Мінекономіки оцінило зростання ВВП України в січні-2024 у 3,5%

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Мінекономіки оцінило зростання ВВП України в січні-2024 у 3,5%

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні 2024 року зріс відносно січня 2023 року на 3,5% [±1%] завдяки розширенню логістичних можливостей і зростанню інвестиційного попиту, таку попередню оцінку оприлюднило Міністерство економіки у вівторок.

"Ключовими факторами підтримки позитивної економічної динаміки на початку року стали зростання інвестиційного попиту, генерованого бюджетом, а також доступність зовнішніх ринків для вітчизняних виробників завдяки розширенню логістичних можливостей", - процитовано в пресрелізі слова першої віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко.

За її словами, зокрема, робота Українського морського коридору під контролем ВМС ЗСУ надала змогу досягти рекордних обсягів експорту від початку широкомасштабного вторгнення Росії та продовжити нарощувати економічну активність передусім виробникам аграрної та металургійної продукції, підприємствам із видобутку металевих руд і залізничного транспорту.

"Також зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону з середини місяця позитивно вплинуло як на діяльність експортерів, так і на діяльність виробників, які суттєво залежать від імпортної сировини", - додала Свириденко.

Згідно з попередніми оцінками Мінекономіки, у січні основні сектори економіки демонстрували позитивну динаміку. Зокрема, транспортна галузь підтримувалася нарощуванням внутрішніх залізничних перевезень і перевалкою вантажів у морських портах. Продовження відновлення економічної активності за рахунок експортоорієнтованих виробництв, а саме металургії, видобутку металевих руд та агропереробки, а також енергетики, не лише зумовило позитивні тенденції в промисловості, а й сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності, вважають у міністерстві.

На думку міністра, через інвестиційний попит на тлі збереження бюджетного фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури зростає і будівельна галузь. Також у січні спостерігалися позитивні відновлювальні тенденції у сфері сільського господарства та внутрішньої торгівлі.

"Ключовими невирішеними проблемами залишаються тривале руйнування виробничих потужностей, складна ситуація на ринку праці через високу міграцію, а також відсутність доступних кредитних ресурсів", - зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, Національний банк України в січні оцінив зростання ВВП країни 2023 року в 5,7% і зберіг прогноз його зростання 2024 року на 3,6%, трохи погіршивши його на 2025 рік - із 6,0% до 5,8%. На думку НБУ, у четвертому кварталі 2023 року зростання економіки сповільнилося до 6,5% із 9,3% у третьому кварталі, однак у першому кварталі 2024 року воно прискориться до 7,1% із подальшим уповільненням до 4,8% у другому кварталі.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада 2023 року покращив оцінку зростання ВВП торік із 2,8% до 5%, однак погіршив її на 2024 рік із 5% до 4,6%.

Теги: #ввп #мінекономіки

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