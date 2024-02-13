"Нафтогаз" у січні-2024 виплатив 6,1 млрд грн податків

Підприємства групи "Нафтогаз" за результатами січня 2024 року виплатили до державного бюджету України 5,6 млрд грн податків.

"8,5% усіх податкових надходжень державного бюджету України за січень 2024 року - це податки, сплачені групою "Нафтогаз". Йдеться про суму в 5,6 млрд грн", - повідомила група на своєму сайті у вівторок.

Ще 0,5 млрд грн було спрямовано до місцевих бюджетів.

"Група "Нафтогаз" залишається одним із найбільших платників податків в Україні та надійною підтримкою для скарбниці. Загалом за 31 день січня 2024 року ми вже спрямували до зведеного бюджету країни 6,1 млрд грн податків", - зазначив Олексій Чернишов, слова якого процитовано на сайті глава групи.

Як повідомлялося, підприємства групи "Нафтогаз" у 2023 році сплатили 90,2 млрд грн податків, 83,4 млрд грн з яких - до державного бюджету і 6,8 млрд грн - до місцевих бюджетів.