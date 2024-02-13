Споживання е/е дещо зросло, але ресурсу і пропускної спроможності мереж вистачає - "Укренерго"

Споживання електроенергії через потепління тримається на доволі низькому, як для зими, рівні, вироблюваного ресурсу вистачає, загальна пропускна спроможність високовольтних мереж достатня для покриття попиту, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі у вівторок, станом на 9:30 рівень споживання електроенергії на 0,4% вищий за відповідний показник 12 лютого (у понеділок був на 5% нижчим за попередній робочий день - ЕР).

При цьому імпорт е/е збільшився вдвічі - до 2491 МВт-год і здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Румунії та Молдови.

Експорт сьогодні здійснюється в нічні та денні години до Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови загальним обсягом 2314 МВт-год, що на 8% більше за показник у понеділок.

Щодо ситуації в Дніпропетровській області, спричиненої атакою БПЛА в ніч на 13 лютого, то, як зазначає "Укренерго", попри пошкодження обладнання однієї з ТЕС, електропостачання споживачам не переривалося, застосування будь-яких графіків відключень не прогнозується. Там також зазначили, що через пошкодження на ТЕС односторонньо відключилися одна магістральна повітряна та одна кабельна лінії НЕК, але загальна пропускна здатність високовольтних мереж достатня для покриття наявного попиту.

Водночас зафіксовано порушення в теплопостачанні Дніпра.

НЕК додала, що в Дніпропетровській області відновлено електропостачання 69,6 тис. споживачів, знеструмлених під час попередніх атак на енергетичну інфраструктуру регіону. На ранок через бойові дії знеструмлено 52 споживача в Нікопольському районі.

Загалом в Україні з цієї та інших причин на ранок без світла залишаються 354 населені пункти.

У Харківській області триває відновлення електромереж на вулицях, які постраждали під час атаки на нафтобазу.

Через підтоплення знеструмлені 24 споживачі в Закарпатській області.

З технічних причин є відключення в Дніпропетровській, Київській, Чернігівській областях. Тривають ремонтні роботи, зазначає НЕК.