Економіка

09:44 13.02.2024

Єврокомісар із торгівлі закликав Польщу, Словаччину й Угорщину зняти одностороннє обмеження на імпорт українських агротоварів

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Єврокомісар із торгівлі закликав Польщу, Словаччину й Угорщину зняти одностороннє обмеження на імпорт українських агротоварів

Єврокомісар із торгівлі Валдіс Домбровскіс закликав Польщу, Угорщину та Словаччину зняти одностороннє обмеження на імпорт українського зерна, оскільки Європейський Союз уже розробив альтернативні механізми, які допоможуть захистити європейських фермерів від надлишку української продукції.

Домбровскіс під час дебатів у Комітеті агрокультури при Європейському парламенті в понеділок нагадав, що Єврокомісія вже запроваджувала захисні заходи для прифронтових країн під час імпорту переважно сировинних товарів з України, таких як зерно, кукурудза та насіння соняшнику. Згодом ЄК разом з Україною розробила механізм експортного контролю, і він уже успішно функціонує між Україною та Румунією, наголосив єврокомісар.

"Цей механізм не працює, наприклад, із Польщею, Угорщиною та Словаччиною, оскільки ці країни продовжують застосовувати односторонні обмеження, які, до речі, суперечать і виключній компетенції ЄС у сфері торговельної політики, і вашим зобов'язанням за Угодою про вільну торгівлю з Україною та СОТ", - наголосив Домбровскіс.

Крім того, він зазначив, що Єврокомісія запропонувала запровадити автономні торговельні заходи для країн, які стикаються з негативним впливом на ринок від українського експорту. Йдеться про "чутливі продукти" - яйця, цукор і соняшникову олію, для яких Єврокомісія запропонувала встановити граничну максимальну квоту, що є усередненими даними імпорту за 2022-2023 рр.

Домбровскіс зазначив, що дія "коридорів солідарності" залишається актуальною, незважаючи на відновлення Україною експорту Чорним морем, оскільки він усе ще не досяг довоєнних показників.

 

Теги: #зерно #єс #домбровскіс

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