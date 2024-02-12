Три держбанки домовилися про часткову компенсацію ставок обладміністраціями за програмою "єОселя"

Державні ПриватБанк, Ощадбанк й Укргазбанк, лідери з іпотечного кредитування в рамках державної програми "єОселя", підписали договори з низкою обласних військових адміністрацій і місцевою владою про часткову компенсацію ставки, переважно на 3 відсоткові пункти, зазначили банки у своїх повідомленнях.

ПриватБанк, зокрема, уклав такі угоди з Одеською та Львівською обладміністраціями, а також із Криворізькою міською радою.

"Підписаний договір дасть змогу нашим захисникам отримати житло в кредит безвідсотково - 3% річних виплачуватиметься за рахунок коштів обласного бюджету", - прокоментували у пресслужбі банку.

Уточнюється, що Криворізька міськрада компенсує ставку також для правоохоронців, медиків, учителів, наукових або науково-педагогічних працівників.

У фінустанові додали, що готується підписання аналогічної угоди з Чернівецькою обладміністрацією.

Водночас Ощадбанк домовився про компенсацію відсоткової ставки з чотирма обладміністраціями: Одеською, Львівською, Закарпатською та Чернівецькою, а також Криворізькою міськрадою. Компенсація ставки поширюється на різні пільгові групи залежно від умов договору з кожною обладміністрацією або міськрадою.

"Ощад готовий до співпраці з іншими органами місцевої влади", - зазначили в пресслужбі банку.

Зі свого боку Укргазбанк має аналогічні угоди із Закарпатською, Одеською, Чернівецькою та Львівською обладміністраціями.

У Сенс Банку зазначили, що підписання угод із місцевими адміністраціями наразі лише в планах фінустанови, тоді як у Глобус Банку на запит агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що банк таких партнерських програм ще не укладав.

Державний Укрексімбанк відмовився відповідати на запитання про співпрацю з обладміністраціями щодо компенсації іпотечної ставки, а від сьомого учасника програми "єОселя" - Скай Банку - агентство поки що не отримало відповіді.

За даними оператора програми "Укрфінжитло", Ощадбанк посідає лідерську позицію за кількістю та сукупною сумою позик іпотечного кредитування за держпрограмою "єОселя": за рік він видав 2856 кредитів, обсяг яких становив 4 млрд 317,1 млн грн.

Друге місце на ринку посідає ПриватБанк із 1547 виданих кредитів на суму 2 млрд 696,3 млн грн, третє - Укргазбанк із 1547 кредитів на 2 млрд 520,5 млн грн.

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування "еОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки й оборони, медпрацівники, педагоги, наукові працівники.

З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу. Станом на 17 січня обсяг виданих кредитів за "єОселею" сягнув 9,993 млрд грн, позики видано для 6654 сімей. При цьому 29,4% квартир придбано у забудовників: 1840 у готових будинках і 111 у споруджуваних.