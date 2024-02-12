ДТЕК збільшив обсяги законтрактованого імпортного вугілля до 400 тис. тонн

У розпал опалювального сезону "ДТЕК Енерго" додатково законтрактував 30 тис. тонн імпортного вугілля.

"Таким чином, загальний обсяг імпортного палива, законтрактованого компанією на весь осінньо-зимовий період, зріс до 400 тис. тонн", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу.

Із них 268 тис. тонн уже доставлено в Україну, що дає змогу краще забезпечувати надійність теплової генерації та української енергосистеми, особливо в піки споживання електроенергії.

"Зміцнюємо енергетичний фронт з двох сторін. З одного боку, максимізуємо видобуток на шахтах. Для нас це є пріоритетом. У січні ввели дві нові вугільні лави, у лютому плануємо ще три. З другого боку, накопичуємо додатковий запас міцності з імпортного палива. Уже доставили дві третіх від запланованого, поставки продовжуємо", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв, слова якого наведено в пресрелізі.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнутий цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність у тепловій генерації електроенергії станом на січень 2022 року - 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування й сервісне обслуговування шахтного обладнання.