Економіка

16:21 12.02.2024

ДТЕК збільшив обсяги законтрактованого імпортного вугілля до 400 тис. тонн

1 хв читати
ДТЕК збільшив обсяги законтрактованого імпортного вугілля до 400 тис. тонн

У розпал опалювального сезону "ДТЕК Енерго" додатково законтрактував 30 тис. тонн імпортного вугілля.

"Таким чином, загальний обсяг імпортного палива, законтрактованого компанією на весь осінньо-зимовий період, зріс до 400 тис. тонн", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу.

Із них 268 тис. тонн уже доставлено в Україну, що дає змогу краще забезпечувати надійність теплової генерації та української енергосистеми, особливо в піки споживання електроенергії.

"Зміцнюємо енергетичний фронт з двох сторін. З одного боку, максимізуємо видобуток на шахтах. Для нас це є пріоритетом. У січні ввели дві нові вугільні лави, у лютому плануємо ще три. З другого боку, накопичуємо додатковий запас міцності з імпортного палива. Уже доставили дві третіх від запланованого, поставки продовжуємо", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв, слова якого наведено в пресрелізі.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнутий цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність у тепловій генерації електроенергії станом на січень 2022 року - 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування й сервісне обслуговування шахтного обладнання.

Теги: #вугілля #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 07.02.2024
Енергетики повернули світло жителям Дніпровського району після ранкової ракетної атаки - ДТЕК

Енергетики повернули світло жителям Дніпровського району після ранкової ракетної атаки - ДТЕК

16:10 31.01.2024
ДТЕК, починаючи з вересня 2023 р., імпортував 226 тис. тонн польського вугілля

ДТЕК, починаючи з вересня 2023 р., імпортував 226 тис. тонн польського вугілля

14:57 29.01.2024
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 50 тис. абонентів на Донеччині, Дніпропетровщині й Одещині

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 50 тис. абонентів на Донеччині, Дніпропетровщині й Одещині

18:40 24.01.2024
Під час повномасштабної війни ми інвестували в Україні майже $1 млрд – глава "ДТЕК" Тімченко

Під час повномасштабної війни ми інвестували в Україні майже $1 млрд – глава "ДТЕК" Тімченко

18:31 24.01.2024
"ДТЕК" підтримує вільну торгівлю газом із ЄС після закінчення опалювального сезону

"ДТЕК" підтримує вільну торгівлю газом із ЄС після закінчення опалювального сезону

18:17 24.01.2024
"ДТЕК" за час повномасштабної війни інвестував в Україну $1 млрд - Тімченко

"ДТЕК" за час повномасштабної війни інвестував в Україну $1 млрд - Тімченко

17:32 22.01.2024
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 37,8 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 37,8 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

12:27 16.01.2024
ДТЕК повернув у систему після планового ремонту 25-й енергоблок ТЕС

ДТЕК повернув у систему після планового ремонту 25-й енергоблок ТЕС

18:21 15.01.2024
"ДТЕК" за тиждень повернув електропостачання 52 тис. абонентів Донеччини та Дніпропетровщини

"ДТЕК" за тиждень повернув електропостачання 52 тис. абонентів Донеччини та Дніпропетровщини

15:05 15.01.2024
ДТЕК законтрактував у Польщі додатково ще 80 тис. тонн вугілля

ДТЕК законтрактував у Польщі додатково ще 80 тис. тонн вугілля

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль обговорив із командою МВФ запровадження реформ і фінансування України на 2024 рік

Мінагрополітики засудило інцидент зі знищенням українського зерна польськими страйкарями

Команда МВФ прибула до Києва на переговори перед місією та для запуску Керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України

Уряд виділяє понад 40 млрд грн на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям

Інфляція в Україні в січні 2024 р. знизилася до 0,4%, у річному вимірі - до 4,7% - Держстат

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив із командою МВФ запровадження реформ і фінансування України на 2024 рік

Польща має намір запровадити фітосанітарні перевірки українського зерна, що прямує через країну транзитом

Засновник Amazon Джефф Безос продав акції компанії на $2 млрд

Австрія розглядає шляхи виходу із газових контрактів із "Газпромом" - міністр енергетики

Мінагрополітики засудило інцидент зі знищенням українського зерна польськими страйкарями

"Укрнафта" починає спорудження трьох свердловин на заході країни

Столичний ТРЦ Respublika Park у 2023 р. сплатив до держбюджету 122,4 млн грн податків

Diamondback і Endeavor Energy майже погодили злиття на $52 млрд

Багато економістів США вважають політику ФРС занадто обмежувальною - опитування NABE

Роботу половини терміналів СПГ Франції обмежено через страйк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА