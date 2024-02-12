Економіка

10:36 12.02.2024

Команда МВФ прибула до Києва на переговори перед місією та для запуску Керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України

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Команда МВФ прибула до Києва на переговори перед місією та для запуску Керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України

Команда Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі із заступником директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан розпочинає в понеділок у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами, дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, які постали перед економікою України.

Як ідеться в заяві постійного представника Фонду в Україні Ваграма Степаняна, команда МВФ також візьме участь 13 лютого в інавгураційному засіданні Керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, адміністрованого МВФ.

Уточнюється, що на цій зустрічі представників влади України, партнерів з розвитку та фахівців МВФ обговорюватимуть пріоритети посилення спроможностей України та підтримку МВФ цього важливого завдання.

Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві в контексті третього перегляду підтримуваної МВФ програми розширеного фінансування EFF.

Чотирирічна програма EFF була затверджена 31 березня 2023 року. Перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (приблизно $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня.

Плановий графік програми передбачає виділення Україні ще одного траншу наприкінці лютого 2024 року за підсумками третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року.

На 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,226 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн ($1113 млн) на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: по SDR684 млн ($912 млн) на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по SDR966 млн ($1,288 млрд).

Теги: #мвф #місія

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