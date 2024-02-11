Економіка

13:51 11.02.2024

Через негоду в Україні знеструмлено 24 населені пункти - Міненерго

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Через негоду в Україні знеструмлено 24 населені пункти - Міненерго

Через несприятливі погодні умови в Україні знеструмлено 24 населені пункти, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його інформацією в телеграм-каналі в неділю, унаслідок негоди без світла, зокрема, 462 побутові та 24 юридичні споживачі в 9 населених пунктах Полтавської області, 1,6 тисячі споживачів у Чернігівській області.

Через підтоплення пошкоджено опору повітряної лінії електропередачі - відключено 146 споживачів у Закарпатській області.

Багато відключень також через обстріли російських агресорів. Зокрема, у Донецькій області залишаються без світла майже 48 тис. споживачів у 80 населених пунктах, через ворожі артобстріли знеструмлено 285 споживачів у трьох населених пунктах Сумської області. Там відновлення енергопостачання розпочнеться, щойно дозволить безпекова ситуація.

Унаслідок ворожих обстрілів Херсона було пошкоджено лінії електропередачі, можливі перебої з водопостачанням. Енергетики працюють над ліквідацією пошкоджень в електромережах.

Із технологічних причин в Одеській області відключено 151 споживача, у Сумській - 576 споживачів у 4 населених пунктах.

Загалом за добу енергетики заживили понад 40 тис. споживачів в Україні, зокрема майже 26 тис. абонентів, знеструмлених через пошкодження повітряної лінії 150 кВ у Миколаївській області. Залишаються без напруги двоє юридичних споживачів.

Стосовно ситуації з газопостачанням, то є відключення внаслідок пошкоджень обстрілами газорозподільних мереж у Миколаївській області. Газовики в одному з населених пунктів Івано-Франківської області відновили розподіл газу 2167 споживачам, відключеним через пошкодження газопроводу внаслідок несанкціонованих земляних робіт, про що повідомлялося в суботу.

У Луцьку двоє людей отруїлися чадним газом. Їх доправили в лікарню. Можлива причина отруєння - несправність газових приладів і неправильна робота вентиляції в будинку.

 

Теги: #енергетика #міненерго

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