У резерві в енергосистемі одразу 10 блоків ТЕС, експорт е/е вдвічі перевищує імпорт - Міненерго

Міністерство енергетики повідомляє про одразу 10 блоків теплової генерації, що перебувають у резерві в енергосистемі і, відповідно, - відсутність дефіциту електроенергії в неділю.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі, планується також комерційний імпорт та експорт електроенергії. Водночас експорт, який був відсутній майже весь січень і розпочався з 3 лютого, вперше в лютому перевищує імпорт. Цього разу вдвічі: 2700 МВт-год порівняно з 1300 МВт-год. Учора, як повідомлялося, експорт був 2716 МВт-год, імпорт - 2856 МВт-год.

"Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - наголосило міністерство.

Водночас воно повідомило, що в Харкові відновлено електропостачання споживачам, відключеним після атаки дронів, що сталася напередодні. Також енергетики під'єднали до електромережі всі вуглевидобувні підприємства на Донеччині, які знеструмлювалися через обстріли минулої доби.

Однак у Харківській області сьогодні вранці внаслідок ворожих обстрілів відключилася повітряна лінія електропередачі. Через це знеструмилася підстанція 110 кВ, а також побутові споживачі.

Як повідомлялося, у суботу на момент відключення шахти на Донеччині, що сталося внаслідок відключення лінії 110 кВ через бойові дії, під землею залишалося 20 працівників, за кілька годин усіх вивели на поверхню.

Станом на ранок без електропостачання залишався Торецьк і вуглевидобувні підприємства однієї з державних компаній.

Унаслідок ударів "Шахедів" по Харкову в суботу в місті виникли пожежі. Для їх безпечного гасіння було відключено 450 споживачів електроенергії та 22 споживачі газу.