Економіка

20:38 10.02.2024

Чистий продаж доларів НБУ в 6-й тиждень 2024р скоротився до $200 млн

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Чистий продаж доларів НБУ в 6-й тиждень 2024р скоротився до $200 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) за поточний тиждень зменшився до $220,4 млн з $224,0 млн тижнем раніше, це найкращий показник з квітня минулого року.

Як свідчать дані на сайті регулятора, такий результат забезпечено за рахунок скорочення продажу валюти з $239 млн до $201,2 млн, тоді як купівля також знизилася з $15,1 млн до $0,8 млн.

Офіційний курс за минулий тиждень ослаб незначно: з 37,5698 грн/$1 до $37,6234 грн/$1, при цьому протягом тижня він рухався в обох напрямках.

На готівковому ринку за тиждень долар подорожчав із 38,01 грн/$1 до $38,09, водночас основний рух відбувся в п'ятницю-суботу.

Як повідомлялося, за підсумками січня чистий продаж НБУ знизився до $2,53 млрд із $3,55 млрд у грудні, $2,45 млрд у листопаді та $3,34 млрд у жовтні. Однак через падіння зовнішньої підтримки з $5 млрд у грудні до $0,4 млрд у січні міжнародні резерви України за минулий місяць скоротилися на 4,9%, або $1,98 млрд грн, - до $38,525 млрд.

 

 

 

Теги: #нбу #долар #інтервенції

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