Економіка

11:03 10.02.2024

Уряд виділяє понад 40 млрд грн на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям

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Уряд виділяє понад 40 млрд грн на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що український уряд виділяє з бюджету понад 40 млрд гривень на стимулювання економічної активності та допомогу підприємцям.

"Купівля українських товарів - це робочі місця, податки до бюджету, а значить - посилення армії та внесок кожного в перемогу. Провели нараду з Мінекономіки, Мінфіном, народними депутатами, представниками Офісу президента. Готуємо нові заходи для підтримки українського виробника. Цього року з бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям виділяємо понад 40 млрд грн", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в суботу.

"Інвестуємо у створення нових МСБ через грантову програму єРобота. Розширюємо пільгове кредитування. Створюємо нові індустріальні парки. Запускаємо більше проєктів страхування інвестицій від військових ризиків. Будуємо нову експортно-орієнтовану економіку", - зазначив глава українського уряду. 

Теги: #уряд #фінансування #підприємці

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