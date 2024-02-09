Економіка

14:45 09.02.2024

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ становлять 130 млрд грн на 1 лютого - Шмигаль

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Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ становлять 130 млрд грн на 1 лютого - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ станом на початок місяця становили 130 млрд грн на 1 лютого.

"Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ на 1 лютого цього року становлять 130 млрд грн. Важливо, щоб ці кошти працювали, насамперед для захисту України й наших громадян", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що уряд продовжує надавати українським громадам необхідну фінансову допомогу, зокрема, у січні перераховано на місця 11,8 млрд грн, з них 2,5 млрд грн - додаткова дотація.

Теги: #бюджет #шмигаль

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