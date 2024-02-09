Економіка

14:28 09.02.2024

Кабмін створив Промислово-оборонний комітет України на чолі з прем'єром

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Кабмін створив Промислово-оборонний комітет України на чолі з прем'єром

Кабінет Міністрів України створив Промислово-оборонний комітет України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У питанні посилення нашого ОПК нам важливо налагодити системну роботу. У цьому напрямі сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України. Керівник - прем'єр-міністр України", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

До складу комітету також увійдуть міністр стратегічних галузей промисловості, міністр оборони, віцепрем'єр-міністр з економіки, віцепрем'єр-міністр з інновацій, міністр фінансів, міністр внутрішніх справ і глава Служби безпеки України.

"Ми також хочемо долучити до роботи комітету виробників зброї, незалежних експертів і фахівців. Наше завдання вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій сфері", - наголосив він.

Шмигаль зазначив, що також буде запропоновано долучатися до роботи місцевим органам влади. "Загалом для нас важливо більше залучати владу на місцях до підтримки оборони нашої країни", - заявив прем'єр.

Теги: #кабмін #оборона #шмигаль

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