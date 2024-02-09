Економіка

10:34 09.02.2024

Укрексімбанк активно розглядає інтеграцію ШІ у свої системи

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Укрексімбанк активно розглядає інтеграцію ШІ у свої системи

Команда трансформаційного офісу державного Укрексімбанку (Київ) активно розглядає імплементацію штучного інтелекту (ШІ) у свої системи й уже почала його використовувати в пілотних режимах, повідомив начальник трансформаційного офісу фінустанови Андрій Малахов.

"Тобто, паралельно з трансформацією внутрішньою, ми розуміємо, що якщо ми не будемо свої навички розвивати "в ногу" з ринком, то через п'ять років ми просто станемо не конкурентними. Багато напрямів: безперебійна діяльність, інформаційна безпека, зміна внутрішніх операційних моделей, дистанційні канали", - розповів він на конференції International Financial Club BANKIR.

Крім того, Малахов зазначив, що Укрексім зараз перебуває на середині свого шляху до того, чого хочеться досягти в трансформаційному напрямі.

"У 2021-2022 роки ми закривали інфраструктурні питання, щоб підготувати наш банк до трансформації бізнес-процесів, а наступний етап - це трансформація наших дистанційних каналів. У нас досить амбітні плани", - наголосив банкір.

Проте він зазначив, що держбанку не завжди вдається оперативно впроваджувати зміни у зв'язку зі специфікою клієнтів у вигляді державних офіційних відомств, але, за його словами, команда Укрексіму прагне до цього.

Згідно з даними Національного банку України, на 1 листопада 2023 року за розміром загальних активів Укрексімбанк посідав 3-тє місце (255,01 млрд грн) серед 63 банків, що діють у країні.

Теги: #укрексiмбанк #ші

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