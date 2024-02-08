Велика Британія продовжує безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

Велика Британія підтримає український бізнес, продовживши безмитну торгівлю ще на п'ять років - до 2029 року, йдеться в повідомленні Міністерства бізнесу і торгівлі.

Згідно з ним, міністр торгівлі Великої Британії Грег Гендс (Greg Hands) і перша віцепрем'єр-міністерка економіки України Юлія Свириденко підпишуть у четвер відповідний документ на віртуальній церемонії.

"Велика Британія була першою країною, яка скасувала мита на всю торгівлю з Україною два роки тому. Сьогоднішнє оголошення про значне подовження наявної угоди означає, що Велика Британія продовжить цю провідну роль, надаючи українському бізнесу та експортерам таку необхідну економічну підтримку та впевненість", - наголошується в прес-релізі.

Уточнюється, що угода передбачає продовження безмитної торгівлі всіма товарами на п'ять років, за винятком яєць і птиці, термін дії нульових мит щодо яких буде продовжено на два роки.

Зазначається, що уряд Великої Британії спочатку запропонував безмитну торгівлю в травні 2022 року на невзаємній основі, не очікуючи й не просячи натомість про це українську сторону, проте Україна наполягла на тому, щоб також зняти мита на британські товари, ввезені в країну.

Термін дії угоди про безмитну торгівлю, підписаної в травні 2022 року, мав закінчитися 31 березня 2024 року.

У пресрелізі також зазначено, що підписання ґрунтується на зобов'язанні прем'єр-міністра про те, що Велика Британія надасть Україні військову допомогу в розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів у 2024-2025 рр., що на 200 млн фунтів більше, ніж у попередні два роки. Це передбачатиме найбільше постачання дронів в Україну серед усіх її партнерів.

Загалом Велика Британія надала Україні військову, гуманітарну та економічну підтримку на суму понад 10 млрд фунтів стерлінгів після повномасштабного вторгнення Путіна у 2022 році.