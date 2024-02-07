Шмигаль розраховує на закріплення скасування мит на українську продукцію в Угоді про асоціацію з ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд розраховує на закріплення скасування мит на українську продукцію в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом.

"Ми вітаємо рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію. Разом з Угодою про асоціацію це рішення забезпечить Україні так званий економічний безвіз. Ми не тільки очікуємо якнайшвидшого схвалення цієї ініціативи всіма інституціями ЄС, а й вважаємо важливим закріпити такий - повністю вільний - режим торгівлі в самій Угоді про асоціацію", - сказав Шмигаль на брифінгу з високим представником Європейського Союзу в закордонних справах і з політики безпеки Жозепом Боррелем у середу в Києві.

За його словами, це один із головних напрямів роботи в торговельних відносинах із Європейським Союзом.

"Сподіваюся, що відповідні переговори зможуть анонсуватися вже під час Ради асоціації", - заявив прем'єр.