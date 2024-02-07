Енергетики розпочнуть відновлення електропостачання в Києві в найкоротші терміни - "Укренерго" і ДТЕК

Через ракетний обстріл російських окупантів уранці в середу в Києві сталося аварійне відключення світла в Дніпровському районі, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

За інформацією в його телеграм-каналі, частина жителів залишилася без електропостачання.

НЕК "Укренерго" зі свого боку повідомила, що через пошкодження розподільчих мереж є відключення споживачів у Києві, магістральні мережі працюють у нормальному режимі.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу після відбою тривоги та дозволу військових.

Як зазначили в ДТЕК, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання.