Економіка

09:11 07.02.2024

Енергетики розпочнуть відновлення електропостачання в Києві в найкоротші терміни - "Укренерго" і ДТЕК

1 хв читати
Енергетики розпочнуть відновлення електропостачання в Києві в найкоротші терміни - "Укренерго" і ДТЕК

Через ракетний обстріл російських окупантів уранці в середу в Києві сталося аварійне відключення світла в Дніпровському районі, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

За інформацією в його телеграм-каналі, частина жителів залишилася без електропостачання.

НЕК "Укренерго" зі свого боку повідомила, що через пошкодження розподільчих мереж є відключення споживачів у Києві, магістральні мережі працюють у нормальному режимі.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу після відбою тривоги та дозволу військових.

Як зазначили в ДТЕК, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання.

 

Теги: #енергетика #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:51 07.02.2024
Світло знеструмленим через обстріл РФ споживачам у Києві розраховують повернути протягом трьох годин - Міненерго

Світло знеструмленим через обстріл РФ споживачам у Києві розраховують повернути протягом трьох годин - Міненерго

09:48 07.02.2024
Займання в багатоповерховому будинку в Голосіївському районі поширилося з 10-го до 15 поверху, також горить СТО - КМВА

Займання в багатоповерховому будинку в Голосіївському районі поширилося з 10-го до 15 поверху, також горить СТО - КМВА

09:38 07.02.2024
Унаслідок ракетного удару в Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт, розпочалася пожежа - голова ОВА

Унаслідок ракетного удару в Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт, розпочалася пожежа - голова ОВА

09:26 07.02.2024
Кількість постраждалих у Києві внаслідок обстрілу РФ збільшилася до дев'яти осіб - мер

Кількість постраждалих у Києві внаслідок обстрілу РФ збільшилася до дев'яти осіб - мер

09:26 07.02.2024
Росіяни вдарили по Києву крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 - КМВА

Росіяни вдарили по Києву крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 - КМВА

09:02 07.02.2024
Ранкові ворожі удари по Харкову було завдано С-300, постраждала жінка

Ранкові ворожі удари по Харкову було завдано С-300, постраждала жінка

08:02 07.02.2024
У Миколаєві в результаті масованої атаки є постраждалі та руйнування житлових будинків

У Миколаєві в результаті масованої атаки є постраждалі та руйнування житлових будинків

07:38 07.02.2024
Росіяни обстріляли Новомосковський і Нікопольський райони, виникла пожежа, є руйнування

Росіяни обстріляли Новомосковський і Нікопольський райони, виникла пожежа, є руйнування

23:14 06.02.2024
Армія РФ за минулий день обстріляла дев'ять громад Сумської області

Армія РФ за минулий день обстріляла дев'ять громад Сумської області

20:37 06.02.2024
Окупанти обстріляли сільгосппідприємство в Чернігівській області, без постраждалих

Окупанти обстріляли сільгосппідприємство в Чернігівській області, без постраждалих

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Fitch зберігає нейтральний прогноз щодо банківського сектору України

Кабмін України спрямує 4,5 млрд грн на відновлювальні програми в 11 областях - Шмигаль

Уряд затвердить порядок перерахунку вартості комунальних послуг - Шмигаль

За півроку чорноморським логістичним коридором перевезли 20 млн тонн вантажів - Шмигаль

Міжнародні резерви України в січні знизилися на 4,9%, до $38,52 млрд грн - НБУ

ОСТАННЄ

Fitch зберігає нейтральний прогноз щодо банківського сектору України

"Енергоатом" у січні збільшив обсяг виробництва е/е приблизно на чверть

Гроссі під час візиту на ЗАЕС має намір детально вивчити проблему завершення терміну експлуатації ядерного палива та обговорити низку інших питань

На грудневі виплати за програмою "Прихисток" спрямовано понад 98 млн грн

Кабмін України спрямує 4,5 млрд грн на відновлювальні програми в 11 областях - Шмигаль

Уряд затвердить порядок перерахунку вартості комунальних послуг - Шмигаль

За півроку чорноморським логістичним коридором перевезли 20 млн тонн вантажів - Шмигаль

"Укрнафта" в січні 2024 р. збільшила видобуток нафти із конденсатом на 0,2% газу - на 8,3%

Міжнародні резерви України в січні знизилися на 4,9%, до $38,52 млрд грн - НБУ

Аграрні асоціації просять бізнес-омбудсмена України не допустити рейдерського захоплення підприємств "Овостар Юніон"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА