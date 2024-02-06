Гроссі під час візиту на ЗАЕС має намір детально вивчити проблему завершення терміну експлуатації ядерного палива та обговорити низку інших питань

Під час свого візиту на окуповану росіянами Запорізьку АЕС гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорюватиме питання завершення терміну експлуатації ядерного палива та наполягатиме на проведенні детального вивчення його стану.

"Завершення терміну експлуатації палива теж важливе питання. З Галущенком і Котіним ми його обговорювали. Воно ж буде одним із головних у дискусіях із нинішнім керівництвом станції та керівництвом у Москві. Ми наполягатимемо на проведенні з нашого боку максимально глибокого вивчення стану палива", - сказав Гроссі під час брифінгу в Міністерстві енергетики в Києві у вівторок.

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, у зв'язку із завершенням терміну експлуатації палива "виникає складний комплекс питань", які, зокрема, потребують консультацій з його виробниками ТВЕЛ і Westinghouse. При цьому він зазначив, що "світ із таким ще не стикався".

"Уже скоро два роки окупації станції, і кількість технічних питань зростає з геометричною прогресією. Є питання, що далі робити з паливом, термін його експлуатації спливає і потрібно ухвалювати якісь рішення", - зазначив Галущенко.

Іншим важливим питанням, яке розглядатиметься під час візиту, Гроссі назвав зниження рівня води в Дніпрі через підрив Каховської ГЕС та вплив цієї ситуації на рівень води в ставках-охолоджувачах ЗАЕС.

"Я також приділю увагу цьому питанню. Вони вже викопали 12 колодязів для компенсації води, якої бракує", - зазначив глава МАГАТЕ.

Крім того, Гроссі додав, що агентство "в процесі опрацювання питань", пов'язаних із безпрецедентно довгим перебуванням атомної станції в стані зупину.

Він також звернув увагу, що МАГАТЕ наполягатиме на відвідуванні окремих зон ЗАЕС, до яких його фахівці поки що не допускаються.

Перед цим, як повідомлялося, Гроссі акцентував, що питання номер один - нестача ліцензованого персоналу на ЗАЕС, і під час візиту він хоче почути відповіді на запитання, як і ким Росія заміщуватиме робочі місця. (Йшлося про недопущення до роботи приблизно 400 працівників із проукраїнською позицією - ЕР).

"Якщо скласти ці аспекти, ви побачите, що немає жодної впевненості в стабілізації ситуації на ЗАЕС, це далеко від стабільності. Наше завдання якісно оцінити технічний стан і те, що відбувається. Під час попередніх візитів проблем із персоналом і паливом не було, але зараз вони є, ми їх порушуємо і наполягаємо на їх вирішенні. Іноді ми не задовольняємося отриманими відповідями, але ми продовжуємо йти до нашої мети, щоб крок за кроком вирішувати проблеми", - резюмував глава МАГАТЕ.

При цьому він зазначив, що для нього як директора МАГАТЕ "дуже важливо мати живий зв'язок як з Україною, так і з Росією, оскільки вона здійснює операційний контроль над ЗАЕС".

"Доля найбільшої АЕС у Європі - це не лише технічні питання. Це глобальні питання ядерної безпеки", - наголосив Гроссі.

Як повідомлялося, четвертий від часу окупації ЗАЕС 4 березня 2022 року візит глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на станцію планується 7 лютого. Після чого він має намір відвідати РФ.

26 січня НАЕК "Енергоатом" із посиланням на в.о. голови правління Петра Котіна зазначила, що найближчим часом спливає шестирічний термін дозволеного виробником перебування ядерного палива в усіх шести реакторах енергоблоків ВВЕР-1000 ЗАЕС, у зв'язку з цим може виникнути нова загроза ядерної та радіаційної безпеки.

"Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки, і може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, до радіаційної аварії", - пояснила компанія.

Раніше російські окупанти відмовили в доступі до реакторної зали енергоблока №6 ЗАЕС новій групі експертів МАГАТЕ, яка прибула на станцію в рамках ротації 11 січня 2024 року і подала відповідний запит.