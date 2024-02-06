Експорт з України до розподільчих центрів JYSK у 2023 р. зріс на 60%

Експорт з України до розподільчих центрів JYSK зріс на 60% у 2023 році, повідомила менеджерка із закупівель мережі Ірина Романчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"За останні 12 місяців експорт з України до розподільчих центрів JYSK зріс на 60% до аналогічного для порівняння періоду. Однак цей показник міг бути більшим, якби наприкінці 2023 року не заблокували кордони, унаслідок чого термін постачання товару подовжився з тижня до місяця, іноді до двох, що дуже негативно вплинуло на всіх українських експортерів", - повідомила Романчук.

Експертка уточнила, що внаслідок високої вартості транспортування до європейських країн м'які меблі українського виробництва втрачають конкурентоспроможність, тому наразі експортуються здебільшого корпусні меблі. Крім того, JYSK також закуповує в Україні ковдри, подушки та господарські товари.

"На початку 2022 року частина виробників, які перебувають на сході країни, не змогли швидко відновити роботу через збій у ланцюзі поставок як комплектувальних, так і готових товарів. Тому ми були змушені припинити роботу з цими компаніями. На сьогодні основні постачальники розташовані в центральній і західній частині країни", - зазначила Романчук.

Як приклад нарощування роботи мережі з українськими виробниками вона навела виробника меблів "Акорд-Імпорт" (м. Хмельницький), з яким JYSK у 2023 році розширив співробітництво як завдяки переведенню виробництва деяких серій меблів з Європи до України, так і завдяки розширенню асортименту новими позиціями. Загалом цей виробник відвантажив на європейські розподільчі центри JYSK понад 1,2 тис. вантажівок готових меблів у 2023 році.

JYSK - частина сімейної Lars Larsen Group із понад 3,2 тис. магазинів у 48 країнах. Наразі в Україні працює інтернет-магазин jysk.ua і 91 магазин класичного формату, у 2024 році їхня кількість сягне 100 точок. Штат JYSK у країні налічує понад 800 співробітників.

Виторг JYSK у 2022/23 фінансовому році становив EUR 5,2 млрд.