Експорт з України до розподільчих центрів JYSK у 2023 році зріс на 60% - менеджерка із закупівель Романчук

Ексклюзивне інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" JYSK sourcing specialist (менеджерки із закупівель) Ірини Романчук про розвиток співпраці міжнародного ритейлера з українськими виробниками

Текст: Оксана Гришина



- Яка кількість вітчизняних товарів в асортименті JYSK в Україні? Чи є тренд збільшення їхньої частки?

- Ми не відокремлюємо асортимент JYSK в Україні від асортименту інших країн - JYSK прагне до його глобалізації. Тож покупці в Україні мають змогу придбати такий самий товар, як покупці, наприклад, в Ірландії. Структура закупівлі компанії охоплює постачальників з усього світу, хоча з початком повномасштабного вторгнення вона, звісно, змінилася. Не зважаючи на прямі економічні збитки, JYSK один з перших зупинив співпрацю з постачальниками із країні-агресора та Білорусії.

Щодо вітчизняних товарів, то попри високі ризики на початку повномасштабного вторгнення ми не зупиняли закуповувати товари в Україні, насамперед заради підтримки українських виробників. А зараз навіть відстежується тенденція до збільшення частки товарів українського виробництва в глобальній мережі JYSK. Так, цього року ми вводимо в асортимент біля 20 нових артикулів, запропонованих вітчизняними виробниками.



- Про які товарні позиції йдеться? Які заводи їх виготовляють? Вони створюють пропозиції за вашим ТЗ чи пропонують свій дизайн?

- На жаль, м’які меблі українського виробництва втрачають конкурентоспроможність через високу вартість транспортування в європейські країни, тож в основному зараз йдеться про корпусні меблі. Крім цього, JYSK також закуповує в Україні ковдри, подушки та господарчі товари.

На початку 2022 року частина виробників, які знаходяться на сході країни, не змогли швидко відновити роботу через збій у ланцюгу постачання як комплектуючих, так і готових товарів. Тому ми змушені були припинити роботу з цими компаніями. На сьогодні основні постачальники знаходяться в центральній та західній частині країни.

Зокрема, 2023 року JYSK розширив співпрацю з українським виробником меблів "Аккорд-Імпорт" (м.Хмельницький) як за рахунок переведення виробництва деяких серій меблів з Європи в Україну, так і через розширення нового асортименту. Загалом цей виробник відвантажив на європейські розподільчі центри JYSK понад 1200 вантажівок готових меблів у 2023 календарному році.

JYSK щорічно оновлює асортимент відповідно до нових трендів. А виробники, які з нами співпрацюють, можуть брати участь у щорічних тендерах. В цьому випадку вже є розуміння продукту, річного об’єму продажів та таргет ціни, але і конкуренція на такі продукти жорстка. Пропонуючи ж свій дизайн, компанії можуть розвинути продукти з більшою маржинальністю.



- Які загальні вимоги до продукції та постачальників?

- Однією із запорук популярності JYSK є низька ціна товарів. Для того, щоб втримати ціни на низькому рівні, ми повинні побудувати всі бізнес-процеси, логістику тощо таким чином, щоб витрати також були на низькому рівні. Тож стандартизація та уніфікація бізнес-моделі, асортименту, політик та процесів, вимог до партнерів тощо для всіх ринків, на яких працює JYSK, допомагає тримати витрати на низькому рівні.

Щодо безпосередніх вимог до партнерів/виробників, то тут слід зазначити передусім дуже важливий момент. JYSK як велика міжнародна компанія усвідомлює, що її діяльність та дії впливають на навколишнє середовище, і це велика відповідальність, яка не обмежується співробітниками компанії. Вона також охоплює людей, які працюють у наших постачальників у всьому світі. Продукти, які ви купуєте в в наших магазинах, виробляються з повагою до людей, тварин і навколишнього середовища. Робота JYSK над сталим розвитком є безперервним процесом, і співпраця з виробниками є критично важливою, коли йдеться про покращення соціальних та екологічних умов.

У нашому Кодексі поведінки для постачальників, який усі постачальники повинні прийняти та дотримуватися, ми маємо правила та вказівки щодо навколишнього середовища, клімату, добробуту тварин, безпеки продукції, а також етичних і соціальних умов.

Для JYSK також надзвичайно важливо, щоб продукти відповідали затвердженим стандартам якості, тому ми дуже ретельно обираємо постачальників. Коли продукти надходять на наші склади, внутрішня служба контролю якості JYSK також перевіряє їх перед відправленням до магазинів. Крім того, проводиться випробування на довговічність і безпеку із зовнішніми партнерами.



- За якими критеріями ви обираєте виробників?

- Щоб стати постачальником JYSK, найголовніше, звісно, це виробничі потужності, які здатні закрити потребу мережі в 3,3 тис. магазинів, що постійно зростає. Другий фактор - правильно організоване виробництво. Саме професійно побудовані виробничі процеси, організаційна структура є обов’язковими передумовами високого рівня якості продукції, конкурентної собівартості, якісної комунікації та співпраці.

Не менш важливим є такий фактор як довгострокові цілі та mindset менеджменту компанії. Виробничі потужності можуть бути великі та добре організовані, але якщо на підприємстві нема людини, яка може ефективно спілкуватися з різними підрозділами клієнта, якщо підприємство не впроваджує соціальні та екологічні ініціативи, не має фокусу на розвиток власних лінійок меблів та власного дизайну, то йому буде дуже складно розвинути співпрацю з такими замовниками, як JYSK.

Ключові вимоги, які допоможуть виробнику стати нашим постачальником, можна схарактеризувати трьома фразами: комерційний дизайн, конкурентоспроможна ціна/якість та "правильні" виробничі потужності.



- Чи є різниця у сприйнятті/популярності товарів вітчизняного виробництва у магазинах України та різних країнах світу?

- Як я вже зазначала, JYSK прагне до глобального асортименту. Звісно, існують певні споживчі особливості в різних країнах, але JYSK це перш за все скандинавська компанія з глибоким скандинавським корінням. Це відіграє визначну роль у формуванні асортименту. В будь-якій країні JYSK пропонує покупцям товари, виготовлені в скандинавському стилі, з акцентом на сучасному та простому дизайні. Покупці можуть купити меблі, текстиль та аксесуари навіть якщо товарів немає в магазині в певній країні, адже можна придбати ці товари в інтернет-магазині JYSK.



- Як виріс експорт українських товарів у магазини мережі? За вашою оцінкою, наскільки ще може зрости запит/експорт?

- За останні 12 місяців експорт з України в розподільчі центри JYSK виріс на 60% до аналогічного для порівняння періоду. Однак цей показник міг би бути більшим, якби в кінці 2023 року не заблокували кордони, внаслідок чого термін постачання товару подовжився з тижня до місяця, подекуди до двох, що дуже негативно вплинуло на всіх українських експортерів.

Але JYSK готовий підтримувати Україну й надалі та збільшувати обсяг своїх закупівель, якщо українські виробники готові переходити на європейські стандарти роботи та імплементувати екологічні та соціальні ініціативи на своїх виробництвах.