Економіка

15:53 06.02.2024

Частка товарів українського виробництва в глобальній мережі JYSK збільшується

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Частка товарів українського виробництва в глобальній мережі JYSK збільшується

Частка товарів українського виробництва в глобальній мережі JYSK збільшується, цьогоріч запроваджують близько 20 нових артикулів, повідомила менеджерка із закупівель мережі Ірина Романчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Незважаючи на високі ризики на початку повномасштабного вторгнення, ми не припиняли закупівлю товарів в Україні, передусім заради підтримки українських виробників. А зараз навіть відстежується тенденція збільшення частки товарів українського виробництва в глобальній мережі JYSK. Цього року ми вводимо в асортимент близько 20 нових артикулів, запропонованих вітчизняними виробниками", - повідомила Романчук.

Щоб стати постачальником JYSK, необхідним фактором є виробничі потужності, здатні закрити потребу постійно зростаючої мережі у 3,3 тис. магазинів. Другий фактор - професійно побудовані виробничі процеси, організаційна структура, що забезпечують високий рівень якості продукції, конкурентної собівартості, якісної комунікації та співпраці. Не менш важливою умовою є довгострокові цілі та mindset менеджменту компанії.

"Виробничі потужності можуть бути великими та добре організованими, але якщо на підприємстві немає людини, яка може ефективно спілкуватися з різними підрозділами клієнта, якщо підприємство не впроваджує соціальні та екологічні ініціативи, не має фокусу на розвиток власних меблів і власного дизайну, то йому буде дуже складно розвинути співпрацю з такими замовниками, як JYSK", - зазначила Романчук.

Вона зазначила, що JYSK готовий підтримувати Україну і далі збільшувати обсяг своїх закупівель, якщо українські виробники готові переходити на європейські стандарти роботи та імплементувати екологічні та соціальні ініціативи на своїх виробництвах.

JYSK - частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,2 тис. магазинів у 48 країнах. Наразі в країні працює 91 магазин та інтернет-магазин jysk.ua, у 2024 році кількість магазинів в Україні становитиме 100. Штат JYSK у країні налічує понад 800 співробітників.

Виторг JYSK у 2022/23 фінансовому році становив EUR 5,2 млрд.

Теги: #jysk #романчук

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