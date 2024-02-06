Економіка

14:50 06.02.2024

Держпрограма із компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки допоможе створити 9 тис. робочих місць - Свириденко

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Держпрограма із компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки допоможе створити 9 тис. робочих місць - Свириденко

Реалізація програми часткової компенсації аграріям вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва надасть змогу створити майже 9 тис. нових робочих місць і залучити 1,5 млн грн додаткових податків до бюджету, повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко в Черкасах на засіданні Конгресу місцевої і регіональної влади при президентові України.

"Підтримка вітчизняного виробника та стимулювання розвитку виробництва - одне з ключових завдань уряду. Ми прагнемо до створення умов для розвитку бізнесу. На це спрямована ціла низка програм, що реалізуються сьогодні в Україні. Наприклад, на програму компенсації 25% коштів за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва до держбюджету цього року закладено мільярд грн. За підрахунками, коштів вистачить для підтримки близько 4 тис. заявок. Свого часу ця програма подвоїла частку вітчизняної сільгосптехніки на внутрішньому ринку і дала змогу запустити виробництво нової техніки, яка раніше не випускалася. Ми сподіваємося цей результат перевершити", - процитувала її слова пресслужба Кабінету Міністрів.

У Кабміні нагадали, що перелік вітчизняної сільгосптехніки та обладнання, вартість яких частково компенсують коштом бюджету, до початку широкомасштабного вторгнення містив понад 200 вітчизняних виробників сільгосптехніки та 17 тис. позицій техніки й обладнання.

Найближчим часом Мінекономіки планує оголосити подання оновлених заявок виробників. Очікується, що після оновлення перелік міститиме сотні виробників.

За інформацією Свириденка, актуальною та затребуваною залишається програма "Доступні кредити 5-7-9". Не менш важливу роль у підтримці виробників відіграють грантові програми з переробки, на початок і розвиток власного бізнесу.

Як повідомлялося, в Україні 2023 року в рамках програми "Власна справа" було виділено 2,4 млрд грн. Від початку її дії гранти на суму 3 млрд грн надано 13,5 тис. підприємців, які зобов'язалися створити 25 тис. робочих місць.

За час дії грантової програми для переробних підприємств ухвалено 660 позитивних рішень щодо надання грантів на загальну суму понад 3,3 млрд грн. За умовами програми отримувачі грантів створять понад 10 тис. нових робочих місць.

Теги: #держпрограма #аграрії #свириденко

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