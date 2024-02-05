"Укрнафта" у 2023 р. завдяки впровадженню ОТЗ додатково видобула 144 тис. тонн нафти та 106 млн куб. м газу

ПАТ "Укрнафта" 2023 року завдяки впровадженню організаційно-технічних заходів (ОТЗ) додатково видобуло 144,3 тис. тонн нафти та 106 млн куб. м природного газу, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, зокрема, 26 об'єктів виведено з бездії, виконано 122 капітальні ремонти свердловин (КРС), 15 колтюбінгових операцій та інші роботи.

За підсумками 2022 року, додала пресслужба, ОТЗ принесли компанії додатково 122,2 тис. тонн нафти та 90,6 млн куб. м газу.

Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

"Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти та природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі на частку корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою зараз управляє Міноборони.