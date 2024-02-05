Економіка

12:34 05.02.2024

"Укрнафта" у 2023 р. завдяки впровадженню ОТЗ додатково видобула 144 тис. тонн нафти та 106 млн куб. м газу

1 хв читати
"Укрнафта" у 2023 р. завдяки впровадженню ОТЗ додатково видобула 144 тис. тонн нафти та 106 млн куб. м газу

ПАТ "Укрнафта" 2023 року завдяки впровадженню організаційно-технічних заходів (ОТЗ) додатково видобуло 144,3 тис. тонн нафти та 106 млн куб. м природного газу, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, зокрема, 26 об'єктів виведено з бездії, виконано 122 капітальні ремонти свердловин (КРС), 15 колтюбінгових операцій та інші роботи.

За підсумками 2022 року, додала пресслужба, ОТЗ принесли компанії додатково 122,2 тис. тонн нафти та 90,6 млн куб. м газу.

Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

"Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти та природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі на частку корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 05.02.2024
"Укрнафта" починає спорудження першої із 30 запланованих на 2024 р. свердловин

"Укрнафта" починає спорудження першої із 30 запланованих на 2024 р. свердловин

14:16 01.02.2024
"Укрнафта" надала НАБУ всю необхідну інформацію про закупівлі - компанія

"Укрнафта" надала НАБУ всю необхідну інформацію про закупівлі - компанія

10:43 01.02.2024
АРМА та "Укрнафта" досягли компромісу: компанія сплатила до бюджету 21 млн грн гарантованих платежів за управління мережею Glusco

АРМА та "Укрнафта" досягли компромісу: компанія сплатила до бюджету 21 млн грн гарантованих платежів за управління мережею Glusco

17:28 26.01.2024
"Укрнафта" придбала 12 нових автобусів

"Укрнафта" придбала 12 нових автобусів

13:47 26.01.2024
"Укрнафта" у 2023 р. реалізувала майже 90 млн літрів пального в картах і талонах

"Укрнафта" у 2023 р. реалізувала майже 90 млн літрів пального в картах і талонах

16:58 24.01.2024
"Укрнафта" у 2024 році планує провести сейсмічні 3D-дослідження на 320 кв. км

"Укрнафта" у 2024 році планує провести сейсмічні 3D-дослідження на 320 кв. км

16:50 24.01.2024
"Укрнафта" у 2023 р. отримала понад 20 млн грн дивідендів від міноритарної діяльності

"Укрнафта" у 2023 р. отримала понад 20 млн грн дивідендів від міноритарної діяльності

16:52 22.01.2024
"Укрнафта" у 2024 р. планує розпочати спорудження 30 нових свердловин

"Укрнафта" у 2024 р. планує розпочати спорудження 30 нових свердловин

10:16 19.01.2024
"Укрнафта" збільшила запаси на 330 тис. тонн нафти та 618 млн куб. м газу за рахунок розширення меж двох ліцензій

"Укрнафта" збільшила запаси на 330 тис. тонн нафти та 618 млн куб. м газу за рахунок розширення меж двох ліцензій

15:14 18.01.2024
"Укрнафта" шукатиме фахівців спільно з ДЦЗ

"Укрнафта" шукатиме фахівців спільно з ДЦЗ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нічна атака БпЛа по Дніпропетровській області призвела до пожежі на ПС "Укренерго" і відключення споживачів - Міненерго

Портова інфраструктура зазнала атак РФ понад 30 разів із середини 2023 року - АМПУ

Додаткові потреби на мобілізацію та доозброєння у 2024 р. оцінюються приблизно в 700 млрд грн - голова бюджетного комітету Ради

Чиста купівля населенням валюти в січні досягла $1,1 млрд - НБУ

Енергетики відновили електропостачання всіх споживачів у Кривому Розі - Міненерго

ОСТАННЄ

RegioJet у 2023 р. перевіз між Україною та ЄС 230 тис. пасажирів

Укргазбанк акредитував до участі в "єОселі" два споруджувані об'єкти "Інтергал-Буд"

Корпорація "Біосфера" може придбати великого дистриб'ютора товарів для дому та гігієни "Сервіс Про"

"Інтерпайп НТЗ" для зниження ризиків втрати частки ринку проводить диверсифікацію поставок на експорт і модернізує виробництво

Експорт Українським морським коридором досяг 20 млн тонн - Кубраков

В енергосистемі України зафіксовано профіцит - Міненерго

Нічна атака БпЛа по Дніпропетровській області призвела до пожежі на ПС "Укренерго" і відключення споживачів - Міненерго

Портова інфраструктура зазнала атак РФ понад 30 разів із середини 2023 року - АМПУ

BAT і Philip Morris врегулювали патентний спір навколо електронних сигарет та іншої продукції

Ціни на какао-боби досягли максимуму з 1977 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА