Економіка

12:01 02.02.2024

Енергетики відновили електропостачання всіх споживачів у Кривому Розі - Міненерго

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Енергетики відновили електропостачання всіх споживачів у Кривому Розі - Міненерго

 У Кривому Розі енергетики під'єднали до живлення всіх знеструмлених після атаки російських БПЛА споживачів.

"Також зі світлом - шахта та котельня", - повідомило Міністерство енергетики України.

Як повідомлялося, після нового масованого дронового удару РФ по південних і центральних областях України в ніч на 2 лютого було пошкоджено одну з підстанцій "Укренерго". Унаслідок загоряння та пошкодження обладнання на підстанції в Кривому Розі було знеструмлено місцеву промисловість, шахту, в якій перебували 120 осіб, і майже 62 тис. побутових споживачів.

 

Теги: #енергетика #кривий_ріг

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