Енергетики відновили електропостачання всіх споживачів у Кривому Розі - Міненерго

У Кривому Розі енергетики під'єднали до живлення всіх знеструмлених після атаки російських БПЛА споживачів.

"Також зі світлом - шахта та котельня", - повідомило Міністерство енергетики України.

Як повідомлялося, після нового масованого дронового удару РФ по південних і центральних областях України в ніч на 2 лютого було пошкоджено одну з підстанцій "Укренерго". Унаслідок загоряння та пошкодження обладнання на підстанції в Кривому Розі було знеструмлено місцеву промисловість, шахту, в якій перебували 120 осіб, і майже 62 тис. побутових споживачів.