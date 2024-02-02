Економіка

10:15 02.02.2024

Усіх працівників шахти, знеструмленої після нічної дронової атаки по Кривому Рогу, виведено на поверхню - Міненерго

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Усіх працівників шахти, знеструмленої після нічної дронової атаки по Кривому Рогу, виведено на поверхню - Міненерго

Усіх шахтарів, заблокованих через обстріл РФ і знеструмлення у Кривому Розі внаслідок нічної атаки БпЛА, виведено на поверхню, повідомило Міністерство енергетики.

"Станом на 9:00 всі шахтарі виведені на поверхню. Триває огляд наслідків пошкоджень та роботи з відновлення електропостачання за резервними схемами", - йдеться в повідомленні Міненерго в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, через займання та пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго" в Кривому Розі було знеструмлено місцеву промисловість, шахту, в якій перебувало 120 осіб, і близько 62 тис. побутових споживачів. Вранці у п'ятницю повідомлялося про те, що без світла залишалися 35 тис. споживачів.

 

Теги: #міненерго #енегетика

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