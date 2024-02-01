"Газмережі" отримали ліцензію на розподіл газу в Тернопільській області

ТОВ "Газорозподільні мережі України" отримали ліцензію на розподіл газу ще в одній області - Тернопільській, повідомила Група Нафтогаз.

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі в четвер, природний газ від національного оператора отримуватимуть понад 197 тис. сімей і приблизно 2 тис. юридичних осіб.

У компанії звернули увагу, що за послуги розподілу газу, отримані з 1 лютого 2024 року, тернополянам слід сплачувати за новими реквізитами: одержувач Тернопільська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України", за ЄДРПОУ 45267535, МФО 338545, UA893385450000026036300185643.

Тарифи та особисті рахунки для клієнтів залишаються незмінними.

"Нафтогаз" резюмував, що загалом в Україні тепер працює 20 філій "Газмереж", а сукупно компанія обслуговує 8,2 млн клієнтів.

Як повідомлялося, у травні 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

"Нафтогаз України" у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газомережі"), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет Міністрів постановою №1335 від 25 листопада 2022 року передав "Газмережам" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.

"Нафтогаз" 19 грудня 2023 року оголосив про завершення планової інтеграції обл- і міськгазів, внаслідок чого у складі групи працюють 27 газорозподільних підприємств.