Мінвідновлення використовуватиме підходи циркулярної економіки для відновлення України

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) готує комплекс заходів розв'язання проблеми будівельних відходів на основі принципів циркулярної економіки, повідомила заступниця міністра Наталія Козловська на міжнародному форумі United for Nature. Agenda for Ukraine.

За даними органів місцевого самоврядування, станом на кінець 2023 року по всій країні утворилося понад 450 тис. тонн будівельних відходів від руйнувань.

"Ми чітко розуміємо, що управління та переробка таких величезних масштабів потребуватиме значних фінансових, людських і технологічних ресурсів. Наразі в Україні немає традиції глибокої переробки будівельних відходів, показник ресайклінгу складає 6% загальної кількості. Але у баченні великого відновлення країни ці відходи ми розглядаємо як можливий майбутній ресурс для будівельної галузі", - зазначила Козловська.

За її словами, розв'язання цієї проблеми має відбуватися комплексно за такими основними напрямами: створення необхідної нормативної бази щодо технології сортування та переробки відходів і налагодження відповідних технологічних процесів; розробка каталогу будівельної продукції, виготовленої із застосуванням сировини на основі перероблених відходів; подальша розробка стандартів виготовлення такої будівельної продукції.

Переробка відходів від руйнувань охоплює сортування, обробку, виробництво і транспортування. Цей комплекс потребує великих фінансових вкладень. Тому з боку держави мають бути розроблені відповідні економічні моделі, а також встановлені цільові показники переробки відходів від руйнувань і норми щодо обов'язкового використання певного відсотка вторсировини в проєктах відновлення.

Чиновниця наголосила, що в перспективі, такі цільові показники мають бути відображені і в стратегіях регіонального розвитку громад.

Низку кроків уже зроблено. Наприклад, у Київській області Мінвідновлення за підтримки уряду Японії та Японської агенції з міжнародного співробітництва JICA Ukraine Office вже реалізує пілотний проєкт з організації місця тимчасового зберігання та лінії переробки відходів від руйнувань. Зазначається, що в межах цього проєкту буде розроблено план поводження з відходами від руйнувань, у якому також враховуватимуться й аспекти виготовлення продукції з переробленого ресурсу.

Козловська повідомила, що на даному етапі Мінвідновлення аналізує наявний міжнародний досвід та результати проведених наукових досліджень, до цього процесу залучено профільні технічні комітети стандартизації.

Підтримку впровадженню в Україні сталого управління відходами від руйнувань надають міжнародні партнери: ПРООН, Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA), GIZ, USAID, Світовий Банк.