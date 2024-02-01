Порушників правил експорту українського зерна до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії починають штрафувати з 1 лютого

В Україні з 1 лютого набули чинності нові правила експорту агропродукції до деяких країн Європейського Союзу, згідно з якими за їх порушення експортерів позбавлятимуть права верифікації, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що в Україні 10 листопада 2023 року було впроваджено оновлену процедуру експорту зернових, олійних культур і продуктів їх переробки для забезпечення гарантованого експорту прозорими та доброчесними компаніями.

"Процедура верифікації - це внесення до переліку верифікованих компаній тих, хто є платником ПДВ. Це обов'язкова умова. Тих, хто з початку повномасштабного вторгнення успішно експортував продукцію й повертав валютну виручку, визнають добропорядними (експортерами - ІФ-У)", - сказав заступник міністра і додав, що ця внутрішня українська процедура орієнтована на максимальне забезпечення валютної виручки в країну.

Висоцький уточнив, що для підприємств важливо бути в списку верифікованих експортерів, оскільки це дає змогу без додаткових процедур, без отримання ліцензії експортувати зернові й олійні культури та продукти їх переробки.

Якщо підприємство не перебуває в переліку сертифікованих, то воно має подати окремий пакет документів для отримання ліцензії та пройти ще більш деталізовану процедуру вивчення, аналізу й підтвердження доброчесності та права на експорт, пояснив заступник міністра.

За його інформацією, з 10 листопада до списку верифікованих агроекспортерів Міністерство аграрної політики та продовольства внесло близько 2,5 тис. суб'єктів підприємницької діяльності, які пройшли перевірку й мають право експортувати без обмежень.

Висоцький також наголосив, що 2023 року Україна запропонувала узгоджувати з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Болгарією ліцензування експорту українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику.

"Дійсно, просто так туди експортувати не можна (чотири сільгоспкультури - ІФ-У). Якщо підприємство хоче туди експортувати, й одна з цих п'яти держав підтверджує, що вони мають потребу й готовність цей продукт імпортувати, тоді видається ліцензія на конкретну партію. (...) Отримавши заявку, ми запитуємо ці країни: "Вам ця продукція потрібна?" Якщо є підтвердження, тоді видається ліцензія. Якщо країни не підтверджують (готовність прийняти партію українського зерна - ІФ-У), то вона йде виключно транзитом", - розповів заступник міністра.

За його словами, у разі порушення правил експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії підприємство виключають зі списку верифікованих експортерів, і воно може подати заявку на внесення до списку лише через шість місяців. До цього моменту підприємству доведеться на кожну партію готувати пакет документів, отримувати ліцензію й підтверджувати свою доброчесність.

Висоцький повідомив, що це положення набуло чинності з 1 лютого, і закликав усіх експортерів не порушувати правил, які є корисними для всіх учасників ринку.