"Маніфест 42" вважає подачу Кабміном неузгодженого законопроєкту про БЕБ порушенням домовленостей

Громадський рух "Маніфест 42" закликає президента України та уряд не допустити порушення принципів компромісу, наслідком якого стало скасування призначеної на 1 лютого попереджувальної акції протесту проти свавілля тилових силовиків щодо бізнесу.

"Маніфест 42" вимушений констатувати, що після цього уряд подав до Верховної Ради законопроєкти №10439 та №10440 про реформу БЕБ без фінального погодження та врахування зауважень, надісланих від бізнес-асоціацій. Це пряме і грубе порушення принципів діалогу держави та бізнесу, про які було домовлено", - йдеться в заяві руху в четвер.

У "Маніфесті 42" наголосили, що їх категорично не влаштовують ці законопроєкти, свої пропозиції щодо поправок вони надішлють народним депутатам, сподіваючись на їхню конструктивну позицію.

Крім того, "Маніфест 42" звертає увагу президента України на необхідність посилити контроль за виконанням указу №21/2024 "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану". "Передбачений указом аудит вжитих щодо суб'єктів господарювання обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях здійснюється у спосіб, утаємничений від громадськості. Якщо тилові силовики збираються тихенько перевірити самі себе, а потім відрапортувати про відсутність зловживань - ми сприймемо це як імітацію недоумкуватості і виклик для рішучих дій", - ідеться в заяві.

У ній наголошується, що "Маніфест 42" вітає перші кроки влади до започаткування діалогу з бізнесом, як-от створення "Ради сімох" при президенті, тримісячний мораторій на нові кримінальні справи проти підприємств і "маски-шоу", створення умов для звільнення із СІЗО власника і голови ІК Concorde Capital Ігоря Мазепи.

"Але бізнес чекає системних змін. Закликаємо представників влади об'єднати зусилля для їх напрацювання і не порушувати раніше узгоджені принципи співпраці", - наголосив "Маніфест 42".

Бізнес створив "Маніфест 42" улітку 2023 року для захисту від свавілля тилових силовиків, корупційних чиновників і суддів, чорних нотаріусів і реєстраторів. Його підписали 42 представники підприємств та інвесторів, серед яких голова Асоціації підприємців ветеранів АТО Сергій Позняк, Мазепа, співвласник Nemiroff Яків Грибов, СЕО "ОККО" Василь Даниляк, президент "Оболоні" Олександр Слободян, співвласник клінік "Добробут" Олег Калашніков, голови "Фармака" Філя Жебровська та "Астарти" Віктор Іванчик, Сергій Сипко з Agrofusion.

Голова Ради Федерації роботодавців України, співзасновник "Маніфесту 42" і член "Ради сімох" Дмитро Олійник 15 грудня 2023 року повідомив, що громадський рух звернувся до президента України із закликом опрацювати та внести до ВР два законопроєкти - про запровадження мораторію на арешт рахунків і "маски-шоу за участю силовиків" на період дії воєнного стану з винятками лише для справ, які стосуються національної безпеки, а також про надання адвокатам додаткових інструментів захисту підприємців, проти яких порушено кримінальні справи, та обмеження для правоохоронців у сферах, де спостерігається більше зловживань.