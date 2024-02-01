Економіка

10:43 01.02.2024

АРМА та "Укрнафта" досягли компромісу: компанія сплатила до бюджету 21 млн грн гарантованих платежів за управління мережею Glusco

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ПАТ "Укрнафта" перерахувало до державного бюджету України 21 млн грн як гарантовані платежі за управління мережею АЗК Glusco.

"Арештовані активи "мережа АЗС Глуско" мають повноцінно працювати на потреби країни, приносити прибуток державі та бути джерелом сплати податків до державного бюджету", - повідомляється в пресрелізі компанії в четвер.

"Укрнафта", виконуючи умови договору управління, здійснила платіж за кілька місяців.

Як поінформували в товаристві, "Укрнафта" спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписали спільну заяву на концентрацію на адресу Антимонопольного комітету України.

"Після погодження з АМКУ "Укрнафта" зможе розпочати фактичне управління мережею АЗК Glusco", - зазначили в товаристві.

Як повідомлялося, АРМА 9 січня 2024 року ініціювала перед Кабінетом Міністрів України розірвання договорів із ПАТ "Укрнафта" на управління мережею АЗК Glusco та активами "Татнафти".

В АРМА називали основною причиною необхідності припинити договір управління - затягування з підписанням актів приймання-передачі активів АЗК Glusco, через що до державного бюджету не надходили необхідні кошти.

Кабінет Міністрів України в травні 2022 року погодив пропозицію АРМА щодо передачі в управління НАК "Нафтогаз України" заарештованих активів компанії Glusco (до 2018 року - мережа НК "Роснефть"), які пов'язували з Віктором Медведчуком,

Після розірвання договору АРМА з "Нафтогазом" уряд у вересні 2023 року за пропозицією агентства вирішив передати арештовані активи Glusco в управління ПАТ "Укрнафта".

Наприкінці вересня АРМА й "Укрнафта" підписали договір про управління Glusco, який передбачає передачу 85% чистого прибутку державі, тоді як "Укрнафта" отримує за управління 15%.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення передати державі частку корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою нині управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта #арма

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