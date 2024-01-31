"Ліси України" у 2023 р. скоротили витрати пального вдвічі та заощадили на цьому близько 1 млрд грн

ДП "Ліси України" 2023 року скоротило витрати пального майже вдвічі порівняно з 2021 роком - до 16,8 тис. тонн, заощадивши на цьому близько 1 млрд грн, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

"У 2021 році підприємства Державного агентства лісових ресурсів України закупили 34,7 тис. тонн палива, у 2023 році вже наша компанія витратила приблизно 16,8 тис. тонн. Зрозуміло, що порівняння є умовним. Не всі державні лісгоспи ввійшли до "Лісів України", обсяг заготівлі деревини частково зменшився. Втім, економія очевидна", - написав він у фейсбуці.

За його інформацією, домогтися таких показників вдалося завдяки централізації та посиленню контролю.

"Директор філії (лісгоспу) вже не визначає норми так, як йому зручно. Затверджено єдині для всіх стандарти. Оперативно виявляються та жорстко караються "хитрощі" зі списанням пального на техніку, яка за фактом не працювала", - пояснив Болоховець.

Гендиректор "Лісів України" розповів, що кожна перевірка філії співробітниками Департаменту безпеки передбачає аналіз, як і де використовувалася техніка, результат її роботи.

"Ліси України" також планують упровадити системи онлайн-моніторингу щодо руху спеціальної та вантажної техніки. На етапі підготовки до закупівлі перебуває система ERP, яка автоматизує облік і обробку даних.

Крім того, держпідприємство здійснює закупівлю пального переважно централізовано через Prozorro. Зазначається, що ціна нижча, ніж на стелі АЗС (до реформи деякі лісгоспи примудрялися закуповувати на 30% дорожче).

"З урахуванням детінізації та прозорих закупівель на паливі зекономлено до мільярда гривень", - резюмував Болоховець.

Як повідомлялося, в Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. У її рамках уже впроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дає змогу перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Крім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.