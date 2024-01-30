Іспанія зацікавлена в імпорті українських кукурудзи та соняшнику

Іспанія готова сприяти українському аграрному експорту та зацікавлена в імпорті української агропродукції, зокрема кукурудзи та соняшнику, повідомив міністр сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії Луїс Планас Пучадес на онлайн-зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським у понеділок.

Згідно з повідомленням пресслужби Мінагрополітики, під час онлайн-зустрічі сторони обговорили питання експорту української агропродукції та продовольчої безпеки. Зокрема, продовження режиму безмитної та безквотної торгівлі України з Європейським Союзом.

"Іспанія повністю підтримує Україну в умовах безпрецедентної та незаконної агресії Росії. Це включає як військову, так і гуманітарну допомогу. Міністр сільського господарства Іспанії наголосив, що підтримка України - це також сприяння українському експорту, який є ключовим фактором для того, щоб економіка продовжувала функціонувати", - розповіли в Мінагрополітики, додавши, що Іспанія зацікавлена в імпорті української агропродукції, зокрема, кукурудзи та соняшнику.

"Я підтвердив підтримку Іспанією продовження торговельних заходів для підтримки України під час відеоконференції з міністром аграрної політики та продовольства України. Українським аграріям вдалося зберегти виробництво, незважаючи на труднощі", - написав Пучадес у соціальній мережі "Х" після проведених переговорів.

Зі свого боку Сольський подякував іспанському колезі за розуміння та підтримку.