Економіка

12:50 30.01.2024

На Харківщині енергетики дали світло відключеним від нього з початку повномасштабної війни споживачам - Міненерго

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На Харківщині енергетики дали світло відключеним від нього з початку повномасштабної війни споживачам - Міненерго

У Дергачівській громаді Харківської області енергетики дали світло 27 споживачам на деокупованих територіях, знеструмлених від початку повномасштабного вторгнення, повідомило Міністерство енергетики.

За його інформацією в телеграм-каналі, у самому Харкові тривають відновлювальні роботи після ракетного обстрілу 23 січня - енергетики подали напругу на щитові сімох знеструмлених багатоквартирних будинків, іще в трьох багатоповерхівках унаслідок пошкодження внутрішньобудинкових мереж відсутні умови для підключення електрики.

Унаслідок ворожих обстрілів вимикали 4,6 тис. абонентів у п'яти населених пунктах Донеччини, чотири з яких (3,3 тис. споживачів) уже під'єднано до електромережі. Однак загалом в області на ранок вівторка залишалися без світла 42,5 тис. споживачів у 75 населених пунктах.

Через артобстріл із боку російського кордону вимкнулася повітряна лінія в Сумській області, знеструмлено два населених пункти (232 споживачі). Енергетики очікують дозволу військових, щоб розпочати роботу з відновлення.

Унаслідок бойових дій в Очаківській громаді Миколаївської області пошкоджено повітряну лінію, для виконання ремонту якої знеструмлено два населених пункти (652 побутових, шість юридичних споживачів).

Тривають роботи з під'єднання споживачів у Кіровоградській області - там відключилися повітряні лінії, внаслідок чого без світла залишилися 3,4 тис. споживачів.

Як повідомлялося, загалом, за даними "Укренерго", через бойові дії та з інших причин на ранок вівторка без світла залишаються 349 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах Донецької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської областей.

Унаслідок масованої нічної російської атаки БПЛА в ніч на 30 січня пошкоджено обладнання на одній із підстанцій НЕК "Укренерго" в центральному регіоні країни, одразу після відбою тривоги розпочалося підключення промислових споживачів за резервними схемами.

Міненерго, зокрема, повідомляло, що внаслідок обстрілу пошкоджено мережі в Семенівській громаді Чернігівської області, без напруги залишилися понад 800 споживачів у шести населених пунктах.

 

Теги: #енергетика #міненерго #харківська_область

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