Економіка

16:38 29.01.2024

Чистий продаж доларів НБУ в 4-й тиждень 2024 р. скоротився до $420 млн

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Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) минулого тижня скоротився до $420,8 млн з $530,9 млн тижнем раніше, свідчать дані на сайті регулятора.

Згідно з ними, з понеділка до четверга минулого тижня, за які центробанк уже встиг опублікувати дані, купівля валюти клієнтами банків зростала з $194,04 млн у понеділок до $228,45 млн у четвер.

Офіційний курс гривні в понеділок зміцнився сумарно на 7 коп. - до 37,4521 грн/1$ і після паузи у вівторок у середу розпочалося його ослаблення: спочатку на 7 коп., потім на 6 коп. у четвер і на 20 коп. - у п'ятницю, до 37,7811 грн/$1.

Тим часом довідкове значення курсу гривні, що встановлюється Нацбанком на 12:00, у п'ятницю знизилося на 23 коп. - до 37,7522 грн/$1.

Сумарно за минулий тиждень гривня ослабла на 0,7%, або на 26 коп., проте загалом із початку року зміцнилася на 0,6%, або на 22 коп. З моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості офіційний курс гривні знизився на 3,3%, або на 1 грн 22 коп.

Водночас на готівковому ринку в п'ятницю нацвалюта ослабла на 0,2%, або на 7 коп. - до 38,37 грн/$1.

Як повідомлялося, за підсумками грудня чистий продаж НБУ зріс приблизно до $3,57 млрд із $2,46 млрд у листопаді, $3,34 млрд у жовтні та $2,69 млрд у вересні. Минулого місяця Міністерство фінансів залучило $5 млрд зовнішнього фінансування, це забезпечило зростання міжнародних резервів на 4,4% у грудні до $40 млрд 507,9 млн, що є другим в історії показником після липня 2023 року.

Джерела: https://bank.gov.ua/ua/markets

Теги: #нбу #міжбанк

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