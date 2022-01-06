ОТП Банк прогнозує збереження курсу на міжбанку на рівні до 27,6 грн/$, Мегабанк пояснює послаблення гривні геополітичною ситуацією

Міжбанківський курс не вийде за межі коридору 27,3-27,6 грн/$ у період новорічних свят, прогнозує головний експерт департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку Антон Курінний агентству "Інтерфакс-Україна".

"Готівка валюта перебуває вище міжбанку, і там котирування 27,55-27,60 грн/$ за міжбанку 27,48-27,50 грн/$. Ринок очікує новин щодо врегулювання можливих воєнних конфліктів на кордоні – це основний тригер, який не дає змоги вважати, що ринок поводитиметься спокійно, й очікувати можливого короткострокового зміцнення гривні. Міжбанківський курс (у період новорічних свят - ІФ) не вийде за межі коридору 27,3-27,6 грн/$", - пояснив він у четвер.

Його думку поділяє начальник управління казначейства Мегабанку Андрій Олійник.

"Незважаючи на рекордні врожаї в аграріїв, рекордні виручки експортерів, валютні надходження до країни від заробітчан та IT-сектора, від початку року курс долара до гривні зріс приблизно на 20-30 копійок. Можливо, це більше пов'язано з геополітикою, ніж з економічними факторами", – прокоментував він агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на курс могли вплинути хвилювання інвесторів у зв'язку з протестами в Казахстані, а також проведення 7 січня позачергового засідання НАТО через нарощення військової присутності РФ біля кордонів України та засідання ради Росія-НАТО 12 січня.

"Водночас на ринку багато гривні, яка залишилася після відшкодування підприємствам ПДВ наприкінці року. Відповідно, експортери менше продають валюту. Виділення коштів Держказначейством наприкінці року також вплинуло на надлишок гривні, що, у свою чергу, стимулює зростання курсу валюти", – додав банкір.

Крім цього, він відзначив погашення цього тижня за ОВДП, тобто повернення гривні на ринок.

"Можу припустити, що частину цієї гривні нерезиденти використали для купівлі валюти для того, щоб вивести свої активи з ринку", – зазначив начальник управління казначейства Мегабанку.

Водночас головний експерт департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку Антон Курінний також зазначив, що Національний банк України в новому році продав на міжбанку $100 млн, чим стримав зростання курсу долара після об'ємного погашення ОВДП у середу на 10 млрд грн та наступний частковий вихід нерезидентів.

"Початок року завжди стартує із тиску на національну валюту, спостерігаємо за новинами", – резюмував банкір.

Як повідомлялося, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер послабився п'ятий день поспіль і сягнув 27,505 грн/$1.