ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 50 тис. абонентів на Донеччині, Дніпропетровщині й Одещині

Оператори системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" з 22 до 29 січня 2024 року повернули світло майже 50 тис. сімей у 59 знеструмлених через обстріли населених пунктах Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей.

"Левова частка відновлень - на Донеччині, яка залишається ареною найбільш активних бойових зіткнень. Постійні обстріли і далі руйнують енергосистему регіону. Незважаючи на складну безпекову ситуацію, за останній тиждень енергетики змогли повернути електропостачання в домівки 49,6 тис. родин області", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

Крім того, за тиждень енергетики відновили світло 240 жителям на півдні Дніпропетровської області, де через обстріли також регулярно зазнають пошкоджень мережі й обладнання.

Фахівці ДТЕК оперативно відновили світло й для 80 сімей, які залишилися без е/е внаслідок чергового удару в Одеській області.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 10,7 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого наводить пресслужба.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.