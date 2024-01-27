Міненерго створило робочу групу для погашення боргів на енергоринку

Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав наказ про створення робочої групи з погашення заборгованості на ринку електричної енергії, йдеться в повідомленні міністерства в суботу.

"Група має оперативно напрацювати дієвий механізм збалансування фінансового стану учасників ринку електроенергії, зокрема, оператора системи передачі, виробників електроенергії з альтернативних джерел, яким встановлено "зелений" тариф, гарантованого покупця", - зазначило Міненерго.

Уточнюється, що До складу робочої групи, очолюваної Германом Галущенком, увійшли представники Міненерго, НКРЕКП, АТ "Оператор ринку", НЕК "Укренерго", ДП "Гарантований покупець" та представники профільних енергетичних асоціацій.

У міністерстві розраховують, що врегулювання боргової ситуації сприятиме поліпшенню платіжної дисципліни на ринку, більш швидкому та якісному відновленню енергосектору та посилить стійкість і стабільність енергосистеми, а також підвищить надійність послуг електропостачання населенню.

Видання "Економічна правда" на початку листопада оцінювало ланцюжок боргів на ринку електроенергії в 60 млрд грн.