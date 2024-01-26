Економіка

16:26 26.01.2024

Усі пенсії за січень уже виплачено, у лютому також усі пенсії буде профінансовано - Шмигаль

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Усі пенсії за січень уже виплачено, у лютому також усі пенсії буде профінансовано - Шмигаль

Усі українські пенсіонери отримали виплати за січень, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і додав, що в лютому також усі пенсії буде профінансовано.

"За майже два роки війни ми жодного разу не затримали ні виплати пенсій, ні виплати субсидій, ні виплати інших соціальних допомог. Цього тижня повністю закрили виплату всіх пенсій за січень. Тобто кожен пенсіонер отримав свої кошти", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, загалом на ці цілі спрямовано майже 58 млрд грн.

"У лютому ми також профінансуємо всі пенсії, всі субсидії, всі допомоги повною мірою. Це наше зобов'язання перед українцями", - наголосив Шмигаль.

Теги: #пенсії #шмигаль

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