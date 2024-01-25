Море знову стало найвигіднішим каналом експорту українських агротоварів, найменш затребувана логістика через західні кордони - Сольський

Протягом останніх трьох місяців спостерігається позитивна динаміка в нарощуванні експортних перевезень агропродукції Чорним морем, що допомогло Україні знизити тиск і скоротити експорт зерна до Європейського Союзу, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

"Вона така (позитивна динаміка перевезень агропродукції морем - ІФ-У) вже другий, навіть третій місяць (...) У нас з осені добре пішло море. Наприклад, у грудні з 7,3 млн агропродукції приблизно 5 млн тонн експортувалося морем, понад мільйон тонн - Дунаєм, а решта - через західні кордони", - сказав він і уточнив, що йдеться про експорт зерна, соняшникової олії та шротів.

Сольський констатував, що пріоритет у виборі каналів експорту українських агротоварів змістився.

"Вам зараз будь-який учасник ринку підтвердить, що ціни в українських портах на 90% конкурентніші, ніж на західних кордонах. Усе змінилося насправді дуже суттєво (завдяки роботі морського коридору - ІФ-У)", - пояснив міністр.

Міністр зазначив, що під час візиту до Німеччини в рамках виставки "Зелений тиждень" відбулися переговори із низкою аграрних міністрів європейських країн, на яких він намагався пояснити, що боротьба з експортом українських агротоварів до Європейського Союзу - "це віртуальна проблема".

"Навіть якщо сусідні держави завтра обнулять свої обмежувальні заходи щодо зерна, це нічого не змінить. Максимум експорт буде йти з прикордонних областей, де ще є зерно. Але вже друга половина сезону (реалізації українського зерна на світових ринках - ІФ-У). Усе їде в порти, і нічого не змінюється. Чорне море знову стало найвигіднішим шляхом для експорту української агропродукції, як це і було до війни", - наголосив Сольський.

Він звернув увагу, що в Україні триває війна, яка не дає змоги робити будь-які точні прогнози щодо перебігу подальшого експорту української агропродукції та каналів, якими він буде йти. Сольський попросив поставитися з розумінням до складнощів, яких зазнає Україна, і враховувати цю обставину в усіх дискусіях, які точаться навколо українського агросектору.