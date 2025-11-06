Інтерфакс-Україна
Економіка
15:57 06.11.2025

Україна в жовтні наростила на 26% експорт льону, основні покупці – країни ЄС


Україна в жовтні наростила на 26% експорт льону, основні покупці – країни ЄС
Фото: Pixabay

Україна четвертий місяць поспіль збільшує експорт льону на тлі активного попиту на нього з боку експортерів, експорт у жовтні становив 7,65 тис. тонн, що на 26% більше проти вересня поточного року, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

Аналітики зауважили, що основними покупцями льону виступають країни ЄС. У жовтні 43,1% поставок придбала Франція, 16,8% - Польща, 11,4% - Італія.

"Збільшення експортних поставок льону почалося в липні поточного року, коли стартувала активна фаза збирання даної культури. Так, експорт льону в липні фіксувався на рівні 1,37 тис. тонн і в серпні - 3,3 тис. тонн", - зазначили експерти.

Достатня кількість пропозицій льону підштовхує покупців знижувати ціни. Так, максимальні ціни попиту на льон у портах України за місяць знизилися на 800 грн/тонна і станом на 6 листопада зазвичай не перевищують 28500 грн/т СРТ-порт, констатували в "АПК-Інформ".

Теги: #експорт #льон

