Держгенонадра реалізувала "ГБЛ-1" Козицького та Карела Острівську нафтогазову площу з перевищенням ціни в 5,5 раза

Державна служба геології та надр України (Держгеонадр) реалізувала Острівську площу в Яворівському та Самбірському районах Львівської області ТОВ "ГБЛ-1" Зіновія Козицькота Комарека Карела за 555,01 млн грн, що 5,5 раза вище стартової ціни 105,3 млн грн.

Про це свідчать результати аукціону Держгеонадр з продажу спецдозволу на користування надрами в системі "Прозорро.Продажі", який завершився щойно.

В аукціоні, крім переможця, взяло участь ще дві компанії: "Полтавська газонафтова компанія" з результатом 555 млн грн та АТ "Укргазвидобування" з результатом 550 млн грн.

Острівська площа (газ природний, нафта, конденсат) розташована за 17 км на північний схід від м. Самбір. Спецдозвіл надається на 20 років, протягом яких має відбутися геологічне вивчення нафтогазоносних надр з подальшим видобуванням нафти і газу.

Початкова ціна лота складала 41,13 млн грн (з ПДВ).

Як повідомлялося, всього IX нафтогазовий аукціон 11 грудня Держгеонадр виставила 4 спецдозволи. Аукціон з продажу спецдозволу на Новодиканську площу в Миргородському та Полтавському районах Полтавської області зі стартовою ціною 369,5 млн грн має відбутися о 12:25.

Аукціон з продажу спеціального дозволу на користування надрами – на нафтогазову Венеславівську ділянку в Миргородському районі Полтавської області не відбувся, оскільки у ньому взяла участь тільки одна компанія ТОВ "Газ-МДС".

Ще один аукціон – на ділянку Іспанську у Вижницькому районі Чернівецької області зі стартовою ціною 0,69 млн грн було скасовано у жовтні.

3 грудня Держгеонадр реалізувала спеціальний дозвіл на користування Любинецькою нафтогазовою площею (від глибини 4000 м), за виключенням ділянки перетину з Довголуцькою площею, у Львівській області за 110 млн 11 грн при початковій ціні в 48,31 млн грн, переможцем стало ТОВ "Газ-МДС" з групи "Надра-Геоінвест".

Його пропозиція на 11 грн вища, ніж пропозиція іншого учасника – ТОВ "Системойлінженерінг". Третій учасник аукціону – ТОВ "Нафтогазсенс" – запропонував 55,5 млн грн.

Портал Nadra.Info з посиланням на YouControl вказує, що ТОВ "Газ-МДС" володіють Тетяна Гузенко і Олександр Гузенко, чия група "Надра-Геоінвест" увійшла в топ-3 приватних газовидобувних компаній України в 2023 році.

ТОВ "Нафтогазсенс" входить у корпоративну групу "СКМ" Ріната Ахметова, який контролює компанію через "ДТЕК Ойл Енд Газ Девелопмент Б.В.", Нідерланди.

ТОВ "Системойлінженерінг" належить сестрам Каріні та Анні Злочевським – дочкам екс-міністра екології і природних ресурсів України Миколи Злочевського – через "Ділоретіо Холдінгз ЛТД", Кіпр.