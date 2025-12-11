Інтерфакс-Україна
Економіка
12:37 11.12.2025

Держгенонадра реалізувала "ГБЛ-1" Козицького та Карела Острівську нафтогазову площу з перевищенням ціни в 5,5 раза

2 хв читати
Держгенонадра реалізувала "ГБЛ-1" Козицького та Карела Острівську нафтогазову площу з перевищенням ціни в 5,5 раза

Державна служба геології та надр України (Держгеонадр) реалізувала Острівську площу в Яворівському та Самбірському районах Львівської області ТОВ "ГБЛ-1" Зіновія Козицькота Комарека Карела за 555,01 млн грн, що 5,5 раза вище стартової ціни 105,3 млн грн.

Про це свідчать результати аукціону Держгеонадр з продажу спецдозволу на користування надрами в системі "Прозорро.Продажі", який завершився щойно.

В аукціоні, крім переможця, взяло участь ще дві компанії: "Полтавська газонафтова компанія" з результатом 555 млн грн та АТ "Укргазвидобування" з результатом 550 млн грн. 

Острівська площа (газ природний, нафта, конденсат) розташована за 17 км на північний схід від м. Самбір. Спецдозвіл надається на 20 років, протягом яких має відбутися геологічне вивчення нафтогазоносних надр з подальшим видобуванням нафти і газу.

Початкова ціна лота складала 41,13 млн грн (з ПДВ).

Як повідомлялося, всього IX нафтогазовий аукціон 11 грудня Держгеонадр виставила 4 спецдозволи. Аукціон з продажу спецдозволу на Новодиканську площу в Миргородському та Полтавському районах Полтавської області зі стартовою ціною 369,5 млн грн має відбутися о 12:25.

Аукціон з продажу спеціального дозволу на користування надрами – на нафтогазову Венеславівську ділянку в Миргородському районі Полтавської області не відбувся, оскільки у ньому взяла участь тільки одна компанія ТОВ "Газ-МДС".

Ще один аукціон – на ділянку Іспанську у Вижницькому районі Чернівецької області зі стартовою ціною 0,69 млн грн було скасовано у жовтні.

3 грудня Держгеонадр реалізувала спеціальний дозвіл на користування Любинецькою нафтогазовою площею (від глибини 4000 м), за виключенням ділянки перетину з Довголуцькою площею, у Львівській області за 110 млн 11 грн при початковій ціні в 48,31 млн грн, переможцем стало ТОВ "Газ-МДС" з групи "Надра-Геоінвест".

Його пропозиція на 11 грн вища, ніж пропозиція іншого учасника – ТОВ "Системойлінженерінг". Третій учасник аукціону – ТОВ "Нафтогазсенс" – запропонував 55,5 млн грн.

Портал Nadra.Info з посиланням на YouControl вказує, що ТОВ "Газ-МДС" володіють Тетяна Гузенко і Олександр Гузенко, чия група "Надра-Геоінвест" увійшла в топ-3 приватних газовидобувних компаній України в 2023 році.

ТОВ "Нафтогазсенс" входить у корпоративну групу "СКМ" Ріната Ахметова, який контролює компанію через "ДТЕК Ойл Енд Газ Девелопмент Б.В.", Нідерланди.

ТОВ "Системойлінженерінг" належить сестрам Каріні та Анні Злочевським – дочкам екс-міністра екології і природних ресурсів України Миколи Злочевського – через "Ділоретіо Холдінгз ЛТД", Кіпр.

Теги: #держгенонадра

ВАЖЛИВЕ

Банкіри очікують від НБУ збереження облікової ставки 15,5%

Зростання ВВП України у III кв.-2025 прискорилося до 2,1% – Держстат

Кабмін скасував 72-годинну перевірку для бронювання, воно здійснюватиметься швидше – Мінекономіки

НКРЕКП підвищила тариф "Укренерго" на передачу е/е на 4% на I кв.-2026 і ще на 4% – до кінця 2026р

НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на передачу е/е в 713,68 грн/МВт*год та в 742,91 грн/МВт*год – на другому

ОСТАННЄ

МЕА підвищило прогноз зростання попиту на нафту у світі у 2025р на 47 тис. б/д, у 2026р - на 93 тис. б/д

Бізнес очікує на готову систему еАкцизу включно із застосунком та рештою компонентів

ЄІБ виділив EUR18 млн на енергофективну модернізацію 28 закладів соціальної інфраструктури

Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу" на рівні "СС"

Репатріацію "нових" дивідендів здійснили вже понад 940 компаній, $23 млн виведені за інвестлімітом – Пишний

Банкіри очікують від НБУ збереження облікової ставки 15,5%

Імпорт е/е у листопаді сягнув максимального значення з початку року

Зростання ВВП України у III кв.-2025 прискорилося до 2,1% – Держстат

ЄБРР надає кредит в EUR100 млн проєкту доступного житла Хансена в Київській області

ДТЕК запустив масштабну програму інтеграції ШІ, реалізацію якої забезпечує MODUS X

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА