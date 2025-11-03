Україна відкриває представництва з експорту зброї у Берліні та Копенгагені

У цьому році Україна відкриває представництва у Берліні та Копенгагені з продажу зброї для експорту, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це co-production і експорт, про який ми говорили, тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей", - сказав Зеленський на брифінгу у понеділок.

За словами президента, відкриття перших двох представництв вирішено не рівні компаній, які будуть в co-production, а також на рівні держав.

"Перші дві столиці – це наше представництво, це Берлін і Копенгаген. Це буде в цьому році", - додав президент.