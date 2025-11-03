Інтерфакс-Україна
Події
20:11 03.11.2025

Україна відкриває представництва з експорту зброї у Берліні та Копенгагені

1 хв читати
Україна відкриває представництва з експорту зброї у Берліні та Копенгагені

У цьому році Україна відкриває представництва у Берліні та Копенгагені з продажу зброї для експорту, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це co-production і експорт, про який ми говорили, тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей", - сказав Зеленський на брифінгу у понеділок.

За словами президента, відкриття перших двох представництв вирішено не рівні компаній, які будуть в co-production, а також на рівні держав.

"Перші дві столиці – це наше представництво, це Берлін і Копенгаген. Це буде в цьому році", - додав президент.

Теги: #зброя #зеленський #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:55 03.11.2025
Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

19:35 03.11.2025
Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

19:27 03.11.2025
Ворог застосовує 50% КАБів від усіх на покровському напрямку – Зеленський

Ворог застосовує 50% КАБів від усіх на покровському напрямку – Зеленський

19:22 03.11.2025
Зеленський: Я не бачив європейського плану щодо закінчення війни

Зеленський: Я не бачив європейського плану щодо закінчення війни

19:20 03.11.2025
Наступного тижня в Україні буде команда США щодо "дрон-deal" - Зеленський

Наступного тижня в Україні буде команда США щодо "дрон-deal" - Зеленський

14:50 03.11.2025
Зеленський збільшив граничну чисельність працівників Апарату РНБО з 237 до 252 – указ

Зеленський збільшив граничну чисельність працівників Апарату РНБО з 237 до 252 – указ

14:24 03.11.2025
Президент відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох бійців ТРО ЗСУ, які 165 діб безперервно перебували на одній із позицій на фронті

Президент відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох бійців ТРО ЗСУ, які 165 діб безперервно перебували на одній із позицій на фронті

16:20 01.11.2025
Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею

Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею

16:14 01.11.2025
Президент доручив уряду до 15 листопада представити деталі пакету програм зимової підтримки

Президент доручив уряду до 15 листопада представити деталі пакету програм зимової підтримки

20:41 31.10.2025
Зеленський провів нараду щодо зовнішньополітичної роботи на наступний тиждень

Зеленський провів нараду щодо зовнішньополітичної роботи на наступний тиждень

ВАЖЛИВЕ

Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

"Укренерго" у вівторок планує обмеження електрики населенню і промисловості

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

ОСТАННЄ

"Нафтогаз Біоенергія" очолив ексначальник управління ОГТСУ Каденський

Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

Зеленський з дружиною зустрілись із захисниками, які втратили зір і проходять реабілітацію

У Вишгородському районі під Києвом відкрили рух мостом, який був зруйнований на початку вторгнення

Італія готує 12 пакет військової допомоги для України

На Дніпропетровщині 1 листопада ворог вдарив по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу - 30-й Корпус морської піхоти

"Укренерго" у вівторок планує обмеження електрики населенню і промисловості

Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

Пункт пропуску "Хребенне – Рава-Руська" підключено до європейської системи EES

Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА