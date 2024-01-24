Економіка

11:51 24.01.2024

Раду з підтримки підприємництва буде сформовано вже сьогодні - Гороховський після зустрічі із Зеленським

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Раду з підтримки підприємництва буде сформовано вже сьогодні - Гороховський після зустрічі із Зеленським

Громадську раду з підтримки підприємництва, створити яку запропонувала Рада нацбезпеки і оборони (РНБО), буде сформовано сьогодні, до неї увійдуть відомі підприємці, які поставлять собі за мету змінити ставлення держави до бізнесу, повідомив співвласник monobank Олег Гороховський.

Він назвав правильними рішення, ухвалені РНБО 23 січня, що стосуються питань взаємодії бізнесу, і подякував за них президенту Володимиру Зеленському, його команді, віцепрем'єру – главі Мінцифри Михайлові Федорову, першому віцепрем'єру – главі Мінекономіки Юлії Свириденко та РНБО.

"Це швидка реакція та демонстрація рішучості докорінно змінити ставлення до бізнесу. Змінювати ситуацію будемо ми разом, кожен із нас, усі, кому не все одно", - написав співвласник monobank у фейсбуці.

За його словами, громадська рада, яку буде сформовано 24 січня і до якої увійдуть відомі підприємці, ставить своєю головною метою не просто допомогти зрозуміти проблематику, а реально змінити те, як держава ставиться до бізнесу.

"Для цього нам не потрібні посади та повноваження. Нам повинно вистачити технологій, здорового глузду та енергії. Швидко все не виправимо. Але змусити поважати підприємців і зробити так, щоб підприємництво в Україні було безпечним, ми дуже хочемо і, сподіваюся, зможемо. Якщо ми самі не виправимо свою країну, то хто є тоді?" - заявив Гороховський.

Співвласник monobank додав, що після зустрічі уряду з бізнесом у понеділок, 22 січня, зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським і повірив, що глава держави хоче докорінно змінити ситуацію.

"Повірив і хочу взяти в цьому участь. Попереду багато роботи!" - підсумував Гороховський.

Як повідомлялося, 23 січня РНБО рекомендувала президенту України утворити Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, а також доручила Кабінету Міністрів невідкладно внести до ВР законопроєкти щодо посилення механізмів функціонування Бюро економічної безпеки (БЕБ) і консолідації повноважень органів правопорядку з протидії правопорушенням, які посягають на економіку держави, в єдиному органі - БЕБ.

Відповідне рішення РНБО від 23 січня введено в дію того самого дня указом президента Володимира Зеленського №21, оприлюдненим на сайті глави держави.

 

Теги: #monobank #гороховський

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