Інтерфакс-Україна
Економіка
18:58 25.04.2025

Гороховський та Рогальський переоформили контроль над monobank через кіпрську Crestline Limited

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Кіпрська компанія Crestline Limited, зареєстрована у серпні минулого року, збільшити свою частку в ТОВ "Фінтех Бенд" (Дніпро), яке на базі Універсал Банку Сергія Тігіпка розвиває віртуальний monobank, з 0,0821% до 63,98%, свідчить інформація в системі YouControl.

Згідно з нею, їх пряма участь скоротилась з 31,96% до 0,0081% у кожного, в той же час вони так само вказані кінцевими бенефіціарами із частками по 31,96% та по 5,24% опосередковано, а частки інших співвласників ТОВ залишилися незмінними.

Як повідомлялося, напередодні Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл Crestline Limited на отримання мажоритарної частки в "Фінтех Бенд".

Гороховський у п’ятницю розмістив у своєму Телеграмі повідомлення із посиланням на "Економічну правду", що він із Рогальським збільшили свої частки у "Фінтех Бенд", яка разом з Універсал Банком працює над проєктом monobank. За словами Гороховського, зміни у складі акціонерів відповідають стратегії розвитку компанії, а кіпрські Crestline та Nisets у структурі власності потрібні для зручності управління. Вони є податковими резидентами України та сплачують податки тут, також зауважив співвласник monobank.

Згідно з YouControl, кіпрській Nisets Limited та Євгенії Кривенко належить по 14%, а Дар’ї Букрєєвій – 8%.

Crestline Limited також володіє 2,784% в іншій компанії з Дніпра – ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ Процессінг", яка на 93,351% належить "Фінтех Бенд". В ній мінорітаріями також виступають Гороховський, Рогальський та Кривенко – по 1,082%, а також Букрєєва – 0,618%. Бенефіціарами в цій компанії названі Гороховський та Рогальський, опосередкована участь яких окрім прямої складає по 36,13%.

Ці дані про пряму та опосередковану участь Гороховського та Рогальського в обох українських компаніях дозволяють стверджувати, що вони контролюють Crestline Limited в рівних частинах.

Раніше до числа власників "Фінтех Бенд" входили також інші колишні топменеджери ПриватБанку Олександр Дубілет (ексголова правління), його син Дмитро, Володимир Яценко та Людмила Шмальченко. Дмитро Дубілет вийшов зі складу учасників через роботу в уряді Олексія Гончарука в 2019 році, тоді як решта зазначених співвласників позбулися своїх часток незадовго до або після повідомлення їм про підозру від правоохоронців по справам ПриватБанку.

За даними YouControl, виручка "Фінтех Бенд" у 2024 році скоротилася в 1,5 рази – до 3,71 млрд грн, тоді як чистий прибуток – в 2,7 рази, до 1,15 млрд грн.

Теги: #гороховський #рогальський #фінтех_бенд

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