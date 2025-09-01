monobank виділив більше 200 млн грн на просування monoмаркет за рахунок знижок та реклами

Співзасновник monobank Олег Гороховський заявляє про завершення бета-тестування маркетплейсу monoмаркет і запуск активного його просування за рахунок знижок та рекламної кампанії.

"У знижок є бюджет — 200 мільйонів гривень. Плюс запускаємо під це рекламну кампанію", – написав він у Телеграм у понеділок.

За його словами, клієнти отримують 10% знижки "на все-все, що бачите у monoмаркеті".

Щодо рекламної кампанії, то Гороховський не називав її бюджет та партнера, але повідомив, що вона побудована на перезнятих "класичних українських мемах".

Мобільний банк без відділень monobank заснували в січні 2017 року колишні топменеджери ПриватБанку Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи "ТАС" (Київ) і наразі, згідно з власними даними, обслуговує 9,86 млн клієнтів.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 червня цього року на ринку було 9,89 млн активних карток (мінімум одна операція за місяць) Універсал Банку, на базі якого побудований monobank, порівняно із 31,13 млн у лідера ринку ПриватБанку та 7,92 млн у Ощадбанку, який йшов третім, за загальної кількості таких карток на ринку 58,79 млн.

Про запуск маркетплейс market by mono на базі мобільного застосунку monobank було заявлено 21 жовтня 2024р. Першими партнерами проєкту стали продавці техніки та електроніки Moyo, КТС і Click.