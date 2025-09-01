Інтерфакс-Україна
Економіка
12:38 01.09.2025

monobank виділив більше 200 млн грн на просування monoмаркет за рахунок знижок та реклами

1 хв читати
monobank виділив більше 200 млн грн на просування monoмаркет за рахунок знижок та реклами

Співзасновник monobank Олег Гороховський заявляє про завершення бета-тестування маркетплейсу monoмаркет і запуск активного його просування за рахунок знижок та рекламної кампанії.

"У знижок є бюджет — 200 мільйонів гривень. Плюс запускаємо під це рекламну кампанію", – написав він у Телеграм у понеділок.

За його словами, клієнти отримують 10% знижки "на все-все, що бачите у monoмаркеті".

Щодо рекламної кампанії, то Гороховський не називав її бюджет та партнера, але повідомив, що вона побудована на перезнятих "класичних українських мемах".

Мобільний банк без відділень monobank заснували в січні 2017 року колишні топменеджери ПриватБанку Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи "ТАС" (Київ) і наразі, згідно з власними даними, обслуговує 9,86 млн клієнтів.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 червня цього року на ринку було 9,89 млн активних карток (мінімум одна операція за місяць) Універсал Банку, на базі якого побудований monobank, порівняно із 31,13 млн у лідера ринку ПриватБанку та 7,92 млн у Ощадбанку, який йшов третім, за загальної кількості таких карток на ринку 58,79 млн.

Про запуск маркетплейс market by mono на базі мобільного застосунку monobank було заявлено 21 жовтня 2024р. Першими партнерами проєкту стали продавці техніки та електроніки Moyo, КТС і Click.

Теги: #гороховський #монобанк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:25 20.08.2025
Кількість активних карток у II кв.-25 впала найбільше за 3 роки, mono скоротив відставання від Привату – НБУ

Кількість активних карток у II кв.-25 впала найбільше за 3 роки, mono скоротив відставання від Привату – НБУ

15:53 30.07.2025
Гороховський брав участь у ділових справах Коломойського та Боголюбова до червня 2019р, стверджує Лондонський суд

Гороховський брав участь у ділових справах Коломойського та Боголюбова до червня 2019р, стверджує Лондонський суд

10:52 24.06.2025
Українці задонатили на "банки" monobank 100 млрд грн з початку повномасштабної війни - Гороховський

Українці задонатили на "банки" monobank 100 млрд грн з початку повномасштабної війни - Гороховський

18:58 25.04.2025
Гороховський та Рогальський переоформили контроль над monobank через кіпрську Crestline Limited

Гороховський та Рогальський переоформили контроль над monobank через кіпрську Crestline Limited

10:36 25.04.2025
Кіпрська Crestline Limited може стати власником monobank

Кіпрська Crestline Limited може стати власником monobank

19:30 27.01.2025
Інтенсивність роботи "Ради семи" не впала, але зменшилася зацікавленість з боку влади - Гороховський

Інтенсивність роботи "Ради семи" не впала, але зменшилася зацікавленість з боку влади - Гороховський

21:40 04.12.2024
"Приват" погрожує monobank судом за звинувачення в розкритті банківської таємниці

"Приват" погрожує monobank судом за звинувачення в розкритті банківської таємниці

11:58 30.10.2024
Мобільний застосунок Expirenza by mono може бути розширено на сферу послуг - Гороховський

Мобільний застосунок Expirenza by mono може бути розширено на сферу послуг - Гороховський

10:12 29.10.2024
Понад 60% покупців маркетплейсу market by mono оформляють розстрочку - Гороховський

Понад 60% покупців маркетплейсу market by mono оформляють розстрочку - Гороховський

20:20 17.08.2024
Монобанк під DDoS-атакою другу добу - співвласник

Монобанк під DDoS-атакою другу добу - співвласник

ВАЖЛИВЕ

Заборгованість населення України за ЖКП у II кв. становила 106,6 млрд грн

Держстат запустив пілот з опитування домогосподарств в Тернопільській області для відновлення їх по всій Україні

Держстат завдяки відновленню статистичних звітувань планує відновити дані за 2022-2025 рр. до II кв.-2026 – голова

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

ОСТАННЄ

Україна у серпні 16 разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі

Кількість перевезених пасажирів в Україні за 7 міс.-2025 зросла на 0,4% до 7 міс.-2024

Обсяг вантажоперевезень в Україні за 7 міс.-2025 впав на 12,6% - Держстат

В Раді бізнесу підтримують законопроєкт №12439 зі сподіванням на зниження тиску правоохоронців на бізнес

Мінсоцполітики розробило порядок надання субвенції на формування житлового фонду для маломобільних громадян

Доходи загального фонду держбюджету в серпні-2025 за відсутності грантів впали на 39,4% до серпня-2024

Середня заробітна плата в Україні у липні 2025 р. склала 26,5 тис. грн - Держстат

Українська делегація в США обговорили з керівництвом Nasdaq розвиток української економіки

Заборгованість населення України за ЖКП у II кв. становила 106,6 млрд грн

Держстат запустив пілот з опитування домогосподарств в Тернопільській області для відновлення їх по всій Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА