Монобанк домовився з мережами терміналів EasyPay і City24 про поповнення карток без комісії замість мережі IBOX

Мережі терміналів EasyPay і City24 погодилися обнулити комісію за поповнення карток Монобанку після того, як 7 березня припинила працювати мережа терміналів IBOX, що пропонувала таку послугу, після рішення Нацбанку України про відкликання ліцензії та ліквідацію Айбокс Банку, повідомив співвласник Монобанку Олег Гороховський.

"Ці дві мережі 20 000+ терміналів. Ви за три роки їх не обійдете", - написав він у фейсбуці, коментуючи сумніви про адекватність заміни.

Гороховський також уточнив, що через мережу терміналів IBOX власники карток mono щомісяця вносили на їх поповнення 12-15 млрд.

Згідно з повідомленням Монобанку, оператору мережі терміналів ТОВ "Метапей" потрібен час для укладення нової угоди з банком-партнером замість Айбокс Банку.

Гороховський вважає, що мережа "підніметься, потрібно трохи часу".

Станом на кінець червня 2022 року кількість клієнтів Монобанку перевищила 6 млн осіб.