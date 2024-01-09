monobank усунув технічний збій у роботі

Віртуальний monobank, другий за величиною емітент карток в Україні, повідомив про усунення технічного збою в роботі, що стався у вівторок уранці.

"Піднялися. Ще раз перепрошую", - написав співвласник mono Олег Гороховський у телеграмі.

Раніше Гороховський поінформував про збій у роботі банку, який тривав менше години.

Мобільний банк без відділень monobank заснували в січні 2017 року колишні топменеджери ПриватБанку Роман Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи "ТАС" (Київ), і нині обслуговує понад 7 млн клієнтів.