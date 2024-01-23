Силам оборони Кабмін спрямував 9,6 млрд грн військового ПДФО на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів і засобів захисту - Шмигаль

Кабінет Міністрів України спрямував Силам оборони 9,6 млрд грн військового ПДФО на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів і засобів захисту, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Нагадаю, що восени минулого року виконавча й законодавча влада злагоджено ухвалили важливе рішення щодо переспрямування коштів ПДФО, які сплачують наші військові, з бюджетів громад до спецфонду державного бюджету", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Отже, за його словами, на 2024 рік додатковий ресурс становить 51 млрд грн на розвиток оборонно-промислового комплексу й понад 43 млрд грн - на виробництво дронів.

"Водночас було ухвалено рішення, що 10% військового ПДФО буде спрямовано напряму військовим частинам. Тому сьогодні передаємо Силам оборони 9,6 млрд грн військового ПДФО на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту", - заявив прем'єр.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, кошти буде спрямовано: Міністерству оборони, Державній спеціальній службі транспорту, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, Службі безпеки та Службі зовнішньої розвідки для подальшого їх спрямування підпорядкованим військовим частинам для покращення їхнього матеріально-технічного забезпечення.