Російську агропродукцію в ЄС можна замінити українськими агротоварами - агарний міністр Латвії

Латвія має намір обговорити з міністрами сільського господарства Європейського Союзу заборону на імпорт російської агропродукції до країн ЄС і можливу заміну їх українськими агротоварами, повідомив міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе.

"Запропоную сьогодні розпочати обговорення санкцій щодо російської сільськогосподарської продукції. В Європі достатньо їжі. Ми самодостатні. Будь-який дохід російського режиму дає дохід військовій машині", - сказав він перед засіданням Ради ЄС із сільського господарства та рибальства в Брюсселі у вівторок.

Латвійський міністр нагадав, що 2014 року, коли Росія запровадила одностороннє ембарго на низку європейських продуктів, ЄС не вжив заборонних заходів у відповідь.

"Наразі імпорт (із РФ - ІФ-У) зростає. Крупи, можливо, навіть вкрадені в Україні. Ми не знаємо, звідки ця продукція. Саме з цього ми хотіли б розпочати дискусію про скорочення торгівлі з Росією продовольством настільки, наскільки це можливо і дозволяють санкції", - пояснив свою позицію Краузе і додав, що Латвія проситиме створити робочу групу щодо запровадження заборони на імпорт російських продуктів харчування при Єврокомісії.

Він також уточнив, що ЄС імпортує зернові культури на суму близько EUR2,2 млрд, а загальна вартість харчових продуктів, зокрема пшениці та кукурудзи, що споживаються щорічно в ЄС, становить близько EUR3 млрд.

"Це (імпорт зерна з РФ - ІФ-У) дуже чутливо для фермерів. Як ви знаєте, у Польщі та Латвії відбуваються протести фермерів. Фермери дуже незадоволені тим, що ціни падають. Дуже складно конкурувати з третіми країнами, такими як Росія, де вони виробляють продукцію не за нашими стандартами. Їх не хвилюють зміни клімату, їх не хвилюють викиди. Нашим фермерам доводиться вкладати багато грошей, щоб інвестувати в цей абсолютно новий клімат, заходи зі скорочення змін", - розповів латвійський міністр.

Він повідомив, що ініціативу щодо обмеження Євросоюзом імпорту зерна з РФ підтримують Литва та Естонія. На засіданні аграрних міністрів ЄС у вівторок буде також видно реакцію на цю ініціативу представників інших європейських країн.

"Насправді нам не потрібен імпорт продовольства в Європі. А якщо є якісь групи товарів, яких бракує, наприклад соняшникової олії, то є виробник - дуже велика Україна. Ми можемо купувати всі продукти харчування, які імпортуємо з Росії, в України. Ми зможемо їх замінити й дати можливість допомогти уряду України фінансувати цю війну проти російської агресії", - резюмував Краузе.

Як повідомлялося, чинні санкції ЄС проти Росії не поширюються на сільськогосподарську та продовольчу продукцію, і ні законодавство ЄС, ні законодавство Латвії не обмежує імпорту продовольчих товарів, включно із зерном, з Росії та їх транспортування територією ЄС.

Зерно з Росії ввозиться до Латвії і як імпорт, і транзитом. Основну частину імпорту становить кукурудза.

З 24 лютого 2022 року Брюссель погодив на рівні ЄС і запровадив 11 пакетів санкцій проти Росії, обмежувальні заходи стосуються компаній, банків, частково сектору енергетики. Очікується, що 12-й пакет обмежувальних заходів, який готують, стосуватиметься російських алмазів, ювелірних виробів.